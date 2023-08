Männliche Leiche an Flussufer in Frankfurt gefunden

Frankfurt: Leiche an Flussufer gefunden

In Frankfurt ist am Ufer der Nidda am Montagvormittag eine Leiche gefunden worden. Der leblose Körper wurde unter der Maybach-Brücke im Stadtteil Eschersheim geborgen, wie die Beamten am Dienstagmorgen mitteilten. Wer die Leiche gefunden hatte, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Identität des Toten ist derzeit noch nicht geklärt, es soll sich aber um einen Mann handeln. Zur Todesursache wurden noch keine Angaben gemacht. Im Laufe des Vormittags soll eine Obduktion stattfinden.

Quelle: Dpa

Köln: Urteil in Missbrauchsprozess gegen Babysitter erwartet

In Köln wird am Dienstag (11 Uhr) das Urteil in einem Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Babysitter erwartet. Der 34-Jährige soll über Jahre als Babysitter und flexible Aushilfskraft in Kindertagesstätten in Köln gearbeitet und dabei Kindern sexuelle Gewalt angetan haben. Seit April steht er deshalb vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den Mann beantragt. Sollte das Gericht Sicherungsverwahrung anordnen, würde der Mann nach Verbüßung einer Haftstrafe nicht in die Freiheit entlassen. Die Verteidigung plädierte für den geständigen Angeklagten hingegen auf eine milde Haftstrafe.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der Deutsche zwischen November 2019 und Ende Mai 2022 insgesamt 23 Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren zum Teil schwere sexuelle Gewalt angetan haben. Ein Mädchen soll zudem schwerbehindert gewesen sein. Ferner soll der Mann eine Vielzahl seiner Taten fotografisch und filmisch festgehalten haben. In einem weiteren Anklagepunkt legt die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Besitz von Kinderpornografie zur Last.

Quelle: Dpa

Gernsbach: Ermittlung nach Brand mit drei toten Kindern eingestellt

Mehr als vier Monate nach dem verheerenden Brand mit drei toten Kindern im baden-württembergischen Gernsbach sind die Ermittlungen eingestellt worden. Auch durch sehr umfangreiche Ermittlungen habe sich die Ursache des Feuers nicht sicher klären lassen, teilte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Dienstag mit. Ein Ermittlungsverfahren gegen eine Bewohnerin wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Todesfolge sei mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden.

Bei dem Brand in den frühen Morgenstunden des 13. April waren drei Kinder im Alter von 4, 8 und 14 Jahren umgekommen. In dem privat vermieteten ehemaligen Hotel im Ortsteil Reichental sollen unter anderem osteuropäische Arbeiterfamilien gewohnt haben.

Quelle: Dpa

Bayern: Hochwasserlage entspannt sich

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich zunächst etwas beruhigt. In der Nacht zum Dienstag standen Parkplätze unter Wasser und die dort parkenden Autos wurden von den Einsatzkräften umgestellt, wie mehrere Polizeidienststellen am Morgen berichteten. Größere Schäden oder Verletzte gab es demnach vorerst nicht. Der Hochwassernachrichtendienst (HND) erwartete am Dienstag noch Dauerregen und Ausuferungen an der Donau und an den Flüssen südlich davon. Streckenweise sei dabei die Warnstufe 3 zu erwarten, sagte ein Sprecher des HND. Die höchste Warnstufe 4 solle vermutlich nicht erreicht werden. In Wasserburg am Inn rechnete der HND am Montagabend mit der Warnstufe 4 - damit sei aber vorerst nicht mehr zu rechnen. Die Vorkehrungen für den Hochwasserschutz in der Altstadt wurden zurückgefahren, wie die Stadt mitteilte.

In Passau überschritten die Pegel der Donau die Meldestufe 3, der Anstieg habe sich bis zum Morgen aber abgeflacht. Vom HND werden vier Meldestufen ausgegeben. Bei Warnstufe 1 sind kleine Ausuferungen zu erwarten, bei Stufe 4 können bebaute Gebiete in großem Umfang überflutet werden.

Quelle: Dpa

Ein Ehrenmal für gefallene Sowjetsoldaten ist in Genthin (Jerichower Land) von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag in Burg mitteilte, wurde eine von insgesamt sieben Namenstafeln abgerissen und ins Gebüsch geworfen. Die Tat war am Montag entdeckt worden. Die etwa 30 mal 80 Zentimeter große Tafel war mit Epoxidharzkleber an einer Betonmauer befestigt. Es gebe bisher keine Hinweise auf die möglichen Täter, hieß es. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Das Denkmal erinnert an die bei den Kämpfen um Genthin im Frühjahr 1945 gefallenen sowjetischen Soldaten und Offiziere der Roten Armee. Die Gedenkstätte ist frei zugängig. Die Stadt hat die abgerissene Tafel sichergestellt.

Quelle: Dpa

Flensburg: Männer nehmen unbefugt Auto von Freund und bauen Unfall

Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren haben wohl unbefugt das Auto ihres Freundes genommen und sind dann bei einem Unfall in Flensburg schwer verletzt worden. Angaben der Polizei vom frühen Dienstag zufolge verloren die beiden in der Nacht die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallten gegen drei parkende Autos. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge teilweise stark beschädigt. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus, schweben laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens sowie die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar.

Quelle: Dpa

Nachrichten von Montag, den 28. August

Rentner mit Krankenfahrstuhl betrunken auf Bundesstraße unterwegs

Ein 74-jähriger Mann ist in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl mit gut zwei Promille Alkohol auf einer sächsischen Bundesstraße unterwegs gewesen und hat den Verkehr stocken lassen. Beamte waren am Sonntagabend auf der B 87 auf Höhe Gräfendorf bei Torgau auf den Senior aufmerksam geworden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Hinter ihm hatte sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet.

Als die Polizisten den Mann stoppen wollten, sah dieser zunächst keine Notwendigkeit anzuhalten und fuhr weiter – er konnte jedoch wenig später aufgehalten worden. Da er bereits Schlangenlinien fuhr, wurde ein Atemalkoholtest angeordnet. Dieser ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von etwa 2,2 Promille, woraufhin dem Senior die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den 74-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Quelle: dpa

Schlafender Mann fällt aus fahrendem Wohnmobil – und wird vergessen

Ein schlafender Mann ist in der Nacht zum Montag in Rheinland-Pfalz aus einem fahrenden Wohnmobil auf eine Bundesstraße gestürzt. Der 40-Jährige habe Platz- und Schürfwunden erlitten, teilte die Polizei in Bernkastel-Kues mit. Seine Mitreisenden fuhren weiter.

Der Mann hatte mit weiteren Menschen ein Fußballspiel in Mainz besucht. Er war betrunken und legte sich auf ein Bett im Wohnmobil. Dabei rollte er gegen eine nicht richtig verriegelte Seitenklappe, die sich dadurch öffnete.

Zeugen fanden ihn schließlich am Fahrbahnrand der B 50 nahe Morbach stehend. Über ihr Handy wurden die Mitfahrer des 40-Jährigen informiert. Sie hatten noch nichts von ihrem Verlust bemerkt.

Quelle: dpa

Hochzeitskorso blockiert Autobahn 63: Polizei ermittelt

Ein Hochzeitskorso mit etwa zehn Fahrzeugen hat die Autobahn 63 in Richtung Alzey für kurze Zeit blockiert und den Verkehr behindert. Am Sonntag seien die Autos zwischen Wörrstadt und Saulheim bei geringem Tempo auf die Autobahn gefahren und hätten alle Fahrstreifen blockiert, teilte die Polizei am Montag mit. Den Hinweis bekamen die Beamten einem Sprecher zufolge von einem Zeugen, der ein Video von dem Autokorso machte. Daraufhin konnten laut Mitteilung vier der beteiligten Fahrer ermittelt werden. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben. Nun werde geprüft, ob es sich bei der kurzzeitigen Blockade um Nötigung im Straßenverkehr handele.

Quelle: dpa

Autofahrer schiebt Aktivisten bei Blockade vor sich her

Ein Autofahrer hat bei einer Straßenblockade in München nach Angaben der Polizei zwei Klimaaktivisten mit seinem Wagen weggeschoben. Der Mann habe die zwei Protestteilnehmer am Montag mit Schrittgeschwindigkeit vor sich hergeschoben, teilte die Polizei mit. Danach sei er verschwunden, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Rettungskräfte hätten vor Ort aber keine Verletzungen bei den Aktivisten festgestellt, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Plattform X (vormals Twitter) verbreitete die Gruppe "Letzte Generation" ein Video, das den Vorfall zeigen soll. Die Polizei ermittelte.

Quelle: DPA

Bienenbüttel: Frau gerät mit Auto in den Gegenverkehr und stirbt

Eine 56 Jahre alte Frau ist im Landkreis Uelzen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und kurz nach dem Unfall gestorben. Sie kam am Sonntagnachmittag zwischen Bienenbüttel und Niendorf aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 28 Jahre alter Mann und eine 29 Jahre alte Frau saßen. Die Frau ist im neunten Monat schwanger. Die Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser. Die 56-Jährige starb in der Klinik.

Quelle: dpa

Auto prallt in Reisebus auf A10 – mehrere Verletzte

Zehn Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus am Sonntagmittag auf der A10 östlich von Berlin verletzt worden. Der 50 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach den Angaben prallte der Mann mit seinem Auto zwischen Marzahn und Hohenschönhausen aus noch ungeklärter Ursache in einen Reisebus. Neun Menschen zwischen 44 und 83 Jahren aus dem Bus erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte behandelten sie vor Ort. Insgesamt waren den Angaben zufolge 18 Menschen in dem Reisebus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Der RBB hatte zuvor darüber berichtet.

Quelle: dpa