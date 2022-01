Das Wohnhaus der Familie: Am Ende der Straße wurde die Kinderleiche in einem Koffer gefunden.

Grausamer Fund in Frankreich Kinderleiche in einem Koffer entdeckt – Mutter festgenommen

Nachdem ein Vater seinen zehnjährigen Sohn als vermisst gemeldet hatte, fand die Polizei die Kinderleiche nur wenige Meter vom Wohnort entfernt in einem entsorgten Koffer. Gegen die Mutter wird nun wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt.

Die Tragödie nahm am vergangenen Mittwoch ihren Lauf: Der Vater kam gegen 19 Uhr von der Arbeit nach Hause. Von seiner Frau und seinem zehnjährigen Sohn fehlte jede Spur. Der Mann geriet in Sorge – und meldete die beiden bei der Polizei als vermisst. In der Wohnung in der Ortschaft Ferrières-en-Brie östlich von Paris stellten Beamte Blutspuren sicher, die auf ein Verbrechen hindeuteten.

Daraufhin startete die Polizei einen großangelegten Sucheinsatz, an dem sich auch Feuerwehrleute, Hundestaffeln und die Wasserschutzpolizei beteiligten. Zusätzlich kamen Drohnen zum Einsatz, um den vermissten Jungen ausfindig zu machen. Am Donnerstag wurden die Beamten schließlich fündig – nur etwa 100 Meter von der Wohnung der Familie entfernt. Die Leiche des gesuchten Jungen befand sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einem Rollkoffer, der in einen Schuttcontainer am Ende der Wohnstraße geworfen worden war. Laut Autopsie erlitt das Kind mehrere Stichwunden im Hals- und Brustbereich. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Bei Paris: Polizei nimmt Mutter nach Kinderleichenfund fest

Fahnder konnten am Freitag schließlich auch die Mutter des Kindes ausfindig machen. Nach einer mehr als 24 Stunden andauernden Suche fand die Polizei die 33-jährige Kambodschanerin in dem Ort Choisy-le-Roi, etwa 30 Kilometer vom Wohnhaus der Familie entfernt. Die Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft. Nach Angaben von Staatsanwältin Laureline Peyrefitte wird gegen sie wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Die Mutter habe bei den Befragungen "ausweichend" reagiert, hieß es am Sonntag. Nach einem Bericht der Zeitung "Le Parisien" sei die Mutter psychisch labil.

Die Bürgermeisterin von Ferrières-en-Brie, Mireille Munch, sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie sei "sprachlos angesichts solch eines Dramas". Die Familie war nach ihren Angaben erst vor drei Wochen in die neue Wohnsiedlung gezogen.