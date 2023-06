Der Hafen von Saint Martin de Ré in Charente-Maritime. Hier dieser Region hat zweimal die Erde gebebt.

Große Risse in Kirchtürmen, Dutzende Häuser sind unbewohnbar. Ungewöhnlich heftige Erdbeben haben den Westen Frankreichs erschüttert. Verletzte gibt es nur wenige, aber rund 170 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Ein ungewöhnlich heftiges und zwei Nachbeben haben den Westen Frankreichs erschüttert. In mindestens zwei Dörfern wiesen die Kirchtürme große Risse auf, Dutzende Häuser wurden von der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt.

Das französische Erdbebenzentrum (BCSF) registrierte das erste Beben am Freitagabend um 18.38 Uhr, sein Epizentrum lag demnach in der Gemeinde Cram-Chaban im Departement Charente-Maritime. Auf den ersten Erdstoß mit einer Stärke zwischen 5,3 und 5,8 folgten am Samstagmorgen zwei weitere Beben. Ausläufer des ersten Bebens waren von Rennes im Norden bis Bordeaux im Südwesten des Landes zu spüren.

170 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

In mehreren Orten vom Osten des Departements bis zum Süden des benachbarten Departements stürzten Dächer teilweise ein, verschoben sich Mauern und entstanden an zahlreichen Fassaden Risse. In mindestens zwei Dörfern wiesen die Kirchtürme große Risse auf, Dutzende Häuser wurden von der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt.

Allein in dem Dorf La Laigne mussten rund 170 Menschen ihre Häuser verlassen. Insgesamt zwei Menschen wurden laut den Behörden leicht verletzt.

Vor Ort Satellitenschwärme als Umweltdetektor Satellitenbilder können helfen, Umweltkatastrophen rechtzeitig zu entdecken

Frankreich: Umweltminister will Erdbebenregion besuchen

Nach Angaben von Premierministerin Elisabeth Borne dauerte die Begutachtung der beschädigten Häuser am Samstag weiter an. Borne sicherte allen Betroffenen ihre Unterstützung zu. Sie werde dafür sorgen, dass alle, deren Häuser unbewohnbar seien, eine neue Unterkunft erhielten.

Die Premierministerin kündigte für Montag den Besuch von Umweltminister Christophe Béchu in der Bebenregion an. Innenminister Gérald Darmanin sagte unterdessen auf Twitter ein beschleunigtes Verfahren zu, um das Beben als Naturkatastrophe anzuerkennen und damit rasch Hilfen zur Verfügung stellen zu können.

Erdbeben mit einer Stärke von über 5 sind in Frankreich äußerst selten. Nach den Worten des Seismologen Jérôme Vergne kommen sie in der Regeln nur alle zehn Jahre einmal vor.

Die Erschütterungen sorgten im ganzen Westen des Landes für Aufruhr. Bei den Notrufnummern gingen zahlreiche Anrufe ein, unzählige Nutzer der Online-Medien machten ihren Sorgen Luft.

San Francisco, Lissabon, Tangshan Manche zerstörten ganze Städte: die verheerendsten Erdbeben der Geschichte 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Portugal, November 1755: Die Hauptstadt Lissabon wird von Erdstößen erschüttert. Mehrere Tsunamiwellen folgen. Lissabon wird zerstört; von den rund 275.000 Einwohnern der Stadt sterben mehr als 60.000. Das Beben ist in weiten Teilen Europas spürbar. Der Tsunami richtet auch erhebliche Schäden in Spanien und Marokko an. Man schätzt heute, dass das Erdbeben eine Stärke von 9 auf der Richterskala hatte. Mehr

Sie habe auf dem Bett gelegen und gelesen, als sie die Erschütterungen gehört habe, berichtete etwa in Tours die Studentin Lea Franke. "Ich bin aufgesprungen, die ganze Wohnung hat gewackelt." Die Erschütterungen hätten mehrere Sekunden gedauert. "Ich hatte totale Angst. Ich wohne im dritten Stock. Ich dachte, der Boden bricht ein."