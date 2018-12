Frankreich will 89 000 Sicherheitskräfte einsetzen

Paris - Angesicht neuer Proteste der «Gelbwesten» wird Frankreich am Samstag im ganzen Land rund 89 000 Sicherheitskräfte einsetzen. Davon entfielen 8000 auf die Hauptstadt Paris, sagte Premierminister Édouard Philippe dem TV-Sender TF1. Zuvor war von 65 000 die Rede gewesen. Es solle in Paris auch etwa ein Dutzend gepanzerter Fahrzeuge der Gendarmerie eingesetzt werden. Am vergangenen Wochenende war in Paris zu schweren Krawallen gekommen, über 400 Menschen waren festgenommen worden.