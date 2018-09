Frankreich will Deutschland-Spiel «sehr ernst» nehmen

München - Fußball-Weltmeister Frankreich stellt sich auf ein kompliziertes Kräftemessen mit der bei der WM in Russland abgestürzten deutschen Nationalmannschaft ein. Bundestrainer Joachim Löw habe in der Vergangenheit «exzellente Arbeit geleistet. Er ist mit Deutschland vor vier Jahren Weltmeister geworden. Deutschland war einer der großen Favoriten auch bei dieser WM», sagte Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps vor dem Auftakt in der Nations League am Donnerstag in München. «Wir nehmen dieses Spiel sehr ernst», sagte Deschamps.