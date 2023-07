von Jacqueline Haddadian Ein 30-jähriges OnlyFans-Model jobbt als "professionelle Freundin" und verdient damit so viel, dass sie bereits in fünf Jahren in den Ruhestand gehen möchte. Neben ihren Online-Partnerschaften führt sie auch eine Beziehung im realen Leben.

Sie ist mit 3.000 Männern zusammen – und verdient damit 100 US-Dollar pro MINUTE. Die 30-jährige Jenna Madison ist OnlyFans-Models und arbeitet als "professionelle Freundin" für einsame Männer im Internet. Sie bietet "emotionale Unterstützung", "sinnliche Chats" oder eine "echte Verbindung" ihren Kunden an. Damit verdient sie über 1.280 Dollar am Tag und bis zu 40.000 Dollar im Monat. Ihr üppiges Gehalt will die 30-Jährige nutzen, um mit 35 Jahren in Rente zu gehen. Das berichtet die Daily Mail.

In der Vergangenheit hatte Madison Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Das Haus ihrer Familie wurde zwangsversteigert und ihre Mutter verlor ihren Job. Aufgrund ihrer Geldprobleme begann Madison mit 19 Jahren zu strippen. Zwei Monate hielt sie das Strippen geheim, ehe sie ihrer Mutter davon erzählte. Diese reagierte sogar "etwas erleichtert", da ihre Tochter sie so zu der schwierigen Zeit finanziell unterstützen konnte.

"Wir haben auch viele sexuelle Momente"

Mittlerweile hat Madison das Strippen an den Nagel gehängt. Als "professionelle Freundin" sei sie "wirklich intim mit ihren Freunden". Sie spreche mit Freunden wie eine "normale Freundin" und bietee ihnen "emotionale Unterstützung", wenn sie einen schlechten Tag hätten.

"Sie können sich über die Arbeit, Freunde oder die Familie auslassen, oder sie suchen vielleicht nach einem sinnlichen Gespräch, um Stress abzubauen. Wir haben auch viele sexuelle Momente. Ich bin immer für sie da, wenn sie mich brauchen", sagt sie.

Das Model schätzt, dass sie insgesamt 2.500 bis 3.000 Partner hat. Allerdings verbringt sie die meiste Zeit am Tag mit sieben von ihnen – und widmet jedem Mann eine Stunde. Ein individuelles Video ist allerdings sehr kostspielig– da sie 100 Dollar pro Minute verlangt. Ein allgemeines Gespräch kann viel billiger sein.

Ihre Offline-Partnerschaft neben Online-Beziehungen sei "manchmal anstrengend"

Die 30-Jährige glaubt, dass die Männer zu ihr kommen, weil sie ihnen eine "echte" Beziehung biete und es nicht nur um Sex gehe. Ihr zufolge seien ihre Beziehungen keineswegs einseitig: "Diese Männer befriedigen mich auch emotional und sexuell, es ist wirklich ein Geben und Nehmen."

Neben ihren Online-Partnerschaften führt sie auch offline eine Beziehung. Seit sechs Jahren ist sie in einer festen Beziehung. "Manchmal kann es emotional anstrengend sein, meinen realen Partner und meine Online-Freunde unter einen Hut zu bringen, aber das ist nichts, was ein freier Tag nicht beheben könnte. Aber ich achte darauf, dass ich ihn nicht vernachlässige und dass er zufrieden ist", sagt sie.

Quellen:Daily Mail, Daily Star