Frau in Anwaltskanzlei in Waren erschossen

Waren - In einer Anwaltskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittag eine Frau erschossen worden. Wahrscheinlich handelt es sich um die dort ansässige Rechtsanwältin, wie die Staatsanwaltschaft in Waren an der Müritz mitteilte. Endgültige Klarheit zur Identität und zur Todesursache werde nach der Obduktion erwartet. Der Täter ist noch auf der Flucht. Für die Bevölkerung sieht die Polizei keine Gefahr. Es handele sich nicht um einen Amoklauf. Eine Beziehungstat wird nicht ausgeschlossen.