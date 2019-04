Frauen und Klima: FDP stellt sich vor Wahlen breiter auf

Berlin - Mit Grundsatzbeschlüssen zu Klimapolitik, Feminismus und einem neu gewählten Führungsteam zieht die FDP in die kommenden Europa- und Landtagswahlen. Zum Abschluss des dreitägigen Parteitags in Berlin riefen die Liberalen die Bürger zur Teilnahme an der Europawahl Ende Mai auf. «Wir wissen, was wir an Europa haben: Freiheit, Frieden, Wohlstand und Chancen für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns», heißt es im Wahlaufruf. Die Spitzenkandidatin der Partei, Nicola Beer, mahnte Reformen in der EU an.