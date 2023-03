Die Polizei hatte seit Samstag nach einem verschwundenen Mädchen aus Freudenberg in NRW gesucht (Symbolbild)

In Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Mädchen auf dem Heimweg verschwunden. Am Sonntag hat die Polizei eine weibliche Leiche gefunden – und ihre Identität inzwischen bestätigt.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert

Bei der Suche nach einer seit Samstagabend vermissten Zwölfjährigen aus dem südwestfälischen Freudenberg haben Einsatzkräfte einen weiblichen Leichnam entdeckt. Die Suche wurde nach dem Fund zwischenzeitlich unterbrochen. Am Sonntagabend teilte die Polizei Koblenz dann mit: Die seit Samstagabend vermisste Zwölfjährige aus dem südwestfälischen Freudenberg ist tot. Bei dem am Sonntagmittag gefundenen weiblichen Leichnam handele es sich um das gesuchte Mädchen. Der Leichnam sei in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain aufgefunden worden.

Der Fundort befinde sich im Bereich eines Tunnels. Zuvor hatte die "Siegener Zeitung" darüber berichtet. Bei dem Tunnel handelt es sich um einen rund 400 Meter langen, ehemaligen Eisenbahntunnel, der mittlerweile als Radweg genutzt wird. Er befindet sich in der Nähe der Straße, in der die Zwölfjährige am Samstagabend zuletzt gesehen wurde. Beamte der Kriminalpolizei hätten die Ermittlungen vor Ort übernommen. Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt.

Zwölfjährige seit Samstag vermisst

Polizei und Rettungskräfte suchten seit Samstag mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen. Das Kind wurde laut Polizei zuletzt gegen 17.30 Uhr gesehen, als es nach dem Besuch einer Freundin zu Fuß den Heimweg antrat. Der kürzeste Weg führe durch ein Waldstück, sagte eine Sprecherin. Freudenberg liegt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein.

Die Suche hatte bereits am Abend begonnen. Feuerwehrleute und Polizeikräfte waren im Einsatz. Auch Flächensuchhunde und auf die Suche von Personen spezialisierte "Mantrailer"-Hunde waren dabei. In der Nacht überflog außerdem ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera das Gebiet.

Polizei nimmt Vermisste aus Fahndungsportal

Gesucht wurde die Nacht hindurch. Am Sonntagvormittag kamen Kräfte einer Einsatzhundertschaft der Kölner Bereitschaftspolizei hinzu. "Wir suchen großflächig mit extrem starken Kräften", sagte die Sprecherin am Sonntagmittag. Die Polizei veröffentlichte zwischenzeitlich auch ein Foto des Kindes, die entsprechende Seite im Fahndungsportal der Polizei NRW wurde nach dem Leichenfund offline genommen.