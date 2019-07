Fridays for Future beginnt Fünf-Tage-Nonstop-Demo in Köln

Köln (dpa) - Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future will in dieser Woche fünf Tage am Stück in Köln demonstrieren. Die Teilnehmer wollen von heute Morgen an fünf Tage rund um die in der Kölner Altstadt präsent sein und für den Klimaschutz eintreten. Das Ganze ende am Freitag - dem letzten Tag vor den Sommerferien - mit einer Abschlusskundgebung, sagte eine Sprecherin. Danach verabschiede man sich in die Sommerpause. Die Organisatoren erwarten nach Angaben einer Sprecherin, dass an allen Tagen jeweils 30 bis 50 Teilnehmer anwesend sind.