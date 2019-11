(HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet.) O-Ton Martin Steltner, Sprecher Staatsanwaltschaft Berlin: Der Mann ist noch gestern von Beamten der Mordkommission vernommen worden. Er hat sich zur Tat geäußert. Er stammt aus Rheinland-Pfalz. Und seiner Einlassung zufolge soll Motiv für die Tat eine allgemeine Abneigung gegen die Familie des Getöteten sein. Seiner Einlassung zufolge hat er sich gestern in die Bahn gesetzt und ist von Rheinland-Pfalz nach Berlin gefahren. Nachdem er zuvor diese Vortragsveranstaltung in Berlin im Internet recherchiert hatte und sich noch in Rheinland-Pfalz ein Messer gekauft hatte, soll er in Berlin dann diese Veranstaltung besucht haben, sich unter das Publikum gemischt haben. Und am Ende der Veranstaltung ist es dann zur Tat gekommen. Ein 33-jähriger Polizeibeamter hat versucht, den Mann zu überwältigen, ist dabei potenziell lebensgefährlich verletzt worden. Im Ergebnis konnte der dringend Verdächtige vorläufig festgenommen werden. Es ist so, dass er heute von einem Psychiater untersucht worden ist. Und das Ergebnis dieser Untersuchung - das vorläufige Ergebnis, muss man sagen - ist, dass er unter einer psychischen Erkrankung leidet. Deswegen wird die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl beantragen, also nicht beantragen, ihn in Untersuchungshaft zu bringen, sondern im Hinblick darauf, ihn in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. ://: Es gibt keine persönliche Beziehung zwischen dem Beschuldigten und dem Getöteten. ://: Also man muss sagen, diese allgemeine Abneigung ist wohl wahnbedingt. Und vor diesem Hintergrund möchte ich mich zu Einzelheiten, Einzelheiten seiner Einlassung, nicht weiter äußern, das zu dem Detail nicht weiter erörtern."