Sehen Sie im Video: Frostige Wüste: Schnee und Hagel in Saudi-Arabien und Ägypten.





Tabuk, Saudi-Arabien Schnee in der Wüste: Kalter Jahresbeginn am Roten Meer. Viele Menschen zog es in die Berge. Im Januar werden es hier sonst bis zu 20° Hurghada, Ägypten. Schnee und Hagel auch in Urlaubsdomizilen. Für viele Anwohner ein ungewohnter Anblick

Mehr