Willkommen beim großen Puzzle-Einmaleins für Fortgeschrittene: 54.000 Puzzle-Teile, verteilt auf 27 Beutel, das macht 2.000 Teile pro Beutel. Und zusammen ergibt das eine Fläche von 17,62 Quadratmetern. Dafür braucht es dann 108 Platten, die Stück für Stück mit viel Geduld zusammengefügt werden. Und so sieht das dann aus: Das vermutlich größte Puzzle der Welt. Es trägt den Titel: „Reise durch die Kunst". Hinter dem Werk im fränkischen Hallerndorf steht Peter Schubert. "Also, für das Projekt mit 54.000 Teilen habe ich viereinhalb Monate gebraucht. Am Tag puzzle ich dann bei den Projekten so zwischen vier und fünf Stunden und einmal in der Woche einen ganzen Tag, so eine Art Marathon mit 12 bis 14 Stunden." Und seine großartige Leistung ist auf dem Weg von höchster Stelle anerkannt zu werden.Denn zurzeit wartet Peter Schubert auf die Bestätigung des Eintrags ins Guinness Buch der Rekorde für das größte Puzzle der Welt.Sein nächstes Ziel ist nun, insgesamt 500.000 Puzzle-Teile verbaut zu haben. Rund 430.000 hat er bereits geschafft. Und den Rest zu erreichen, das traut man dem Puzzle-Spezialisten durchaus auch noch zu.

