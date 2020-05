Glücklich schätzen können sich all jene, die eine Grünfläche ihr Eigen nennen dürfen: In den warmen Sommermonaten verbringen Gartenbesitzer viel Zeit im Freien, um nach dem Rechten zu sehen – die Blumen müssen gegossen, das Unkraut gejätet und das Gemüse geerntet werden. Und nach getaner Arbeit werden die Vorzüge der persönlichen Grünanlage in vollen Zügen genossen. Damit nicht nur die Familie etwas davon hat, werden nur zu gerne Grillpartys geschmissen. Wenn Sie zu eben jenem Spektakel eingeladen sind, aber noch keine Geschenkidee für den Gastgeber haben, können Sie sich von den folgenden Ideen inspirieren lassen.

1. Feuerschale

Affiliate Link Esschert Design Feuerschale Jetzt shoppen 34,95 €

Mit Holzkohle oder Brennholz gefüllt, kann die Feuerschale in vielerlei Hinsicht genutzt werden: Zum Grillen oder als Lagerfeuer beispielsweise. Das kreisförmige Design wurde aus Metall gegossen und mit einem speziellen Hochtemperatur-Lack behandelt, sodass die Schale besonders hitzebeständig ist.

Die Feuerschale gibt es hier.

2. Erdloch-Getränkekühler

Affiliate Link Kalte Getränke ohne Strom Jetzt shoppen 83,48 €

Im Garten ist das Kühlen der Getränke oftmals eine große Herausforderung. Mit dem versenkbaren Getränkekühler können 15 Flaschen gleichzeitig (Fünf Flaschen in der oberen und zehn Flaschen in der unteren Etage) gekühlt werden – ohne Strom. Sie müssen den Flaschenkühler lediglich im Boden eingraben.

Den Kühler gibt es hier.

3. Pflanztisch

Affiliate Link Pflanztisch für den Garten Jetzt shoppen 69,99 €

Der Tisch aus Kiefernholz eignet sich ideal für Gartenarbeiten im Freien. Neben den drei Schubfächern, in denen Werkzeug verstaut werden kann, bietet die verzinkte Metall-Arbeitsfläche genügend Platz zum Umtopfen oder Einpflanzen. Und das in einer angenehmen Arbeitshöhe für eine rückenschonende Haltung.

Den Tisch gibt es hier.

4. Wasserspielmatte

Affiliate Link Baztoy Splash Pad Jetzt shoppen 25,99 €

Dieses Gadget richtet sich vor allem an die Kinder von Gartenbesitzern. Mit einem Durchmesser von 170 Zentimetern bietet die Wasserspielmatte viel Platz zum Spielen: Für den ganz besonderen Wasserspaß wird das Splash Pad an den Gartenschlauch geschlossen – und verwandelt sich zum Sprinkler.

Die Matte gibt es hier.

5. Gartengeräte-Set

Die meisten Gartenbesitzer legen großen Wert auf die Optik ihrer Grünanlage. Sie graben und jäten, harken und schneiden, bewässern und pflanzen was das Zeug hält. Dafür benötigen sie das richtige Equipment – für feine Gartenarbeiten ist dieses zehnteilige Set mit verschiedenen Gartengeräten das ideale Geschenk.

Das Set gibt es hier.

6. Grillbesteck-Set

In den Sommermonaten ist der Grill im Dauereinsatz. Was würde sich als Garten-Geschenk also besser anbieten als dazu passendes Zubehör wie etwa ein Grillbesteck-Set, bestehend aus Spatel, Gabel, Zange, Grillmatte, Backpinsel, Grillpinsel, extra Bürstenhand, Fleischthermometer, zwei Tischmesser und Gabeln, zwei Shaker, acht Maishalter und vier Spieße.

Das Set gibt es hier.

7. Hundepool

Affiliate Link -27% Faltbarer Pool für Hunde Jetzt shoppen 43,99 € 59,99 €

Auch wenn Hunde an den Pfoten sowie über die Zunge ein paar wenige Schweißdrüsen besitzen, haben sie an heißen Tagen dennoch das Problem, dass sie ihre Körpertemperatur nicht regulieren. Hier freuen sich die Vierbeiner ganz besonders über ihren eigenen Gartenpool, in dem sie sich akklimatisieren können.

Den Pool gibt es hier.

8. Hängematte

Affiliate Link Hängematte aus Baumwolle Jetzt shoppen 23,95 €

Sofern es Bäume im Garten gibt, zwischen denen eine Hängematte befestigt werden kann, ist auch dieses Geschenk ein willkommenes Mitbringsel. In verschiedenen Farben erhältlich, kann diese Hängematte aus Baumwolle bis zu 300 Kilogramm tragen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Karabiner und zwei Gurte.

Die Hängematte gibt es hier.

9. Feuerkessel

Affiliate Link Kochtopf aus Gusseisen Jetzt shoppen 52,95 €

Egal, ob Feuerstelle oder Lagerfeuer: Dieser gusseiserner Topf samt Deckel kann gleichermaßen zum Kochen und Backen, Braten und Schmoren, Frittieren und Dünsten eingesetzt werden. Durch sein Fassungsvermögen von über vier Litern ist der Feuerkessel für Grill- und Gartenpartys ideal geeignet.

Den Kessel gibt es hier.

10. Bluetooth-Lautsprecher

Affiliate Link Anker SoundCore 2 Kabelloser Lautsprecher Jetzt shoppen 39,99 €

Keine Party ohne Musik: Ein kabelloser Lautsprecher mit Bluetooth-Funktion, der obendrein auch noch staub- und wasserfest ist, bringt ordentlich Schwung in jedes Gartenfest. Dank einer Spielzeit von 24 Stunden (oder ca. 500 Liedern) sorgt der Anker SoundCore 2 für ausgelassene Stimmung.

Den Lautsprecher gibt es hier.

11. Sonnenglas

Durch die integrierten Solar-Panele wird das Glas mithilfe der Sonne betrieben. Durch den magnetischen Ein- und Ausschalten bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann Sie den Inhalt zum Leuchten bringen wollen. Was Sie in das Glas füllen, bleibt Ihnen überlassen – anbieten würden sich Blumen, Sand, Muscheln oder Steine.

Das Glas gibt es hier.

12. Wasserspielzeug

Affiliate Link -20% Waserspielzeug für Kinder Jetzt shoppen 55,99 € 69,95 €

Wenn Sie den Kindern der Gastgeber eine Freude bereiten wollen, ist dieses Wasserspielzeug eine gute Wahl. Während sich die Erwachsenen ihren Themen widmen können, sind die kleinen Gartenbesucher mit dem Staubecken, der Pumpe, den zwei Schleusen, der Wasserbahn, der Handkurbel oder den verschiedenen Booten und einem Wasserflugzeug beschäftigt.

Das Spielzeug gibt es hier.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.