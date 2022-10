Sehen Sie im Video: Herbstanfang – diese Gartenarbeiten sollten Sie im Oktober erledigen.





















Wenn die Tage kürzer und kälter werden, gilt es den Rasen von herabfallendem Laub zu befreien.

Doch statt das Laub zu entsorgen, kann es an einer ruhigen Ecke des Gartens Tieren als Winterquartier dienen.

Wichtig: Die Laubhaufen bis in den Mai hinein liegen lassen.

Lassen Sie das Laub bis zum Frühjahr auf den Beeten und Kübeln, denn Laub isoliert.

Danach kann es als Dünger einfach in die Beete eingearbeitet werden.

Gehölze, Sträucher und Hecken sollten im Herbst zurückgeschnitten werden.

Dann die Ästen zu Reisighaufen anordnen, diese bieten vielen Tieren einen sicheren Rückzugsort.

Totes Holz brauchen Sie nicht entsorgen, im Gegenteil.

Es bietet mehr Tieren und Mikroorganismen einen Lebensraum als jeder andere Ort im Garten.

Auch bei Stauden und Efeu heißt das Motto im Oktober: Faulheit, übernehmen Sie!

Denn Stauden bieten nützlichen Insekten im Winter einen Ort zum Überwintern und Vögeln Futter in Form von Samen.

Efeu blüht jetzt und ist für viele Insekten oft die letzte Nahrungsquelle.

Weitere Tätigkeiten, die im Oktober auf den Gärtner warten: Nicht winterfeste Pflanzen frostfrei lagern.

Obstbäume und Himbeeren sollten zurückgeschnitten werden und der Oktober ist aber auch der richtige Zeitpunkt, um Obstbäume oder Rosen zu pflanzen.

Genauso Blumenzwiebeln für Frühblüher.

Wer im Winter Feldsalat, Spinat oder anderes Wintergemüse ernten möchte, sollte jetzt tätig werden.

Last but not least: Eine gute Portion Kompost tut jetzt den meisten Pflanzen gut.

