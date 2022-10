Sehen Sie im Video: Ein waghalsiges Manöver - spontaner Spurwechsel verursacht fast einen Unfall





















Es grenzt an ein Wunder, dass es in dieser Situation zu keinem Unfall gekommen ist.





Datum: 10.Oktober, 14 Uhr





Auf der Autobahn M60 in England, in der Nähe von Manchester, kommt es fast zu einem Unglück.





Der schwarze Estate will in letzter Minute die Richtung wechseln, fährt zwischen zwei LKW’s und fädelte sich kurz vor der Leitplanke ein.





Dabei gerät das Auto ins Schleudern und fährt dem voraus fahrenden Auto fast auf.





Das Auto reagiert in letzter Sekunde und kann gerade noch rechtzeitig ausweichen.





Der Motorradfahrer, der diese Situation filmt, erzählt im Nachhinein, er hätte noch nie ein so waghalsiges und gleichzeitig gefährliches Manöver gesehen.





Er kann sich kaum erklären, wie es zu keinem Unfall kommen konnte.





Das Video lädt er in einer Facebook-Gruppe für Dash-Cam Videos hoch.





Viele User sind der Meinung, der Fahrer hätte eine Strafe für das Manöver erhalten sollen.





Ob die Aktion strafrechtlich verfolgt wurde, ist nicht bekannt.





Doch eines ist klar:





In Deutschland hätte der Fahrer eine Strafe von 30 Euro zahlen müssen.





Hätte der Fahrer in Deutschland einen Unfall verursacht, wäre die Strafe noch höher ausgefallen.





Die Polizei wurde über den Vorfall informiert

Mehr