Eine Katzenbesitzerin konnte ihre neun Monate alte Katze retten, nachdem sie in die Waschmaschine gekrochen war. Das flauschige Tier befand sich sogar eine Minute lang im Schleudergang.

Katzen sind wahre Akrobaten und Überlebenskünstler und man sagt ihnen nach, das sie sieben Leben haben sollen. Diese neun Monate alte Katze hat eins davon auf jeden Fall schon verbraucht. Denn Besitzerin Janae aus New York machte, aus Versehen, statt Bunt – eine Katzenwäsche.

Katze Optimus Jack hatte sich nämlich in der Waschmaschine verkochen, als die 22-jährige Janae nicht hinsah. Und schwupps – Wäsche drin, Katze drin und ab in den Schleudergang für 30 Minuten. Doch Jane hörte zum Glück nach einer Minute einen Knall in der Maschine und konnte den Waschgang beenden. Zum Vorschein kam nicht nur die nasse Wäsche, sondern auch ein ziemlich tropfendes Kätzchen.

"Ich geriet in Panik und dachte nur: "Oh mein Gott, passiert das wirklich?" "Ich bin einfach nur dankbar, dass wir die Waschmaschine stoppen können, denn nicht jede Waschmaschine kann das so einfach." sagt Janae gegenüber der Zeitung "Metro".

Jane will andere Katzenbesitzer warnen

Glücklicherweise wurde die neun Monate alte Katze nicht verletzt, aber Janae sagt weiter, dass er seine Lektion gelernt habe und sich seitdem nicht mehr in der Waschmaschine verkriecht.

Hat auch sein Name Optimus Jack etwas damit zu tun, dass diese Katze nur mit einem feuchten Fell davon gekommen ist? "Wir haben ihn nach Optimus Prime benannt, weil er ein Anführer ist, und Jack Sparrow, weil er so neugierig ist. Er hat eine starke Persönlichkeit."

Jane teilte die Katzen-Tortur auf Facebook um andere Tierbesitzer zu warnen, damit ihren Stubentigern nicht das gleiche Schicksal ereilt." Die Leute sollen ihre Waschmaschinen vorher checken, bevor sie sie anmachen. Nicht jede Maschine lässt sich so leicht wieder öffnen." sagt Jane.