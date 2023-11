Geiselnahme am Hamburger Flughafen: Was Passagiere jetzt wissen müssen

von Laura Csapó Wegen einer Geiselnahme ist der Hamburger Flughafen in der Nacht zum Sonntag gesperrt worden. Auch am Sonntag bleibt der Flugbetrieb vorerst eingestellt. Was müssen Passagiere jetzt wissen?

Am Samstagabend hat ein Bewaffneter gegen 20 Uhr mit einem Auto ein Tor zum Flughafen in Hamburg durchbrochen und ist auf das Vorfeld des Airports gefahren. Seine vierjährige Tochter war mit an Bord. Dort schoss er in die Luft und warf "eine Art Molotowcocktails" aus dem Wagen. Die Maschine, unter der das Fahrzeug stoppte, wurde sofort evakuiert, Passagieren aus anderen Flugzeugen in einem nahegelegenen Hotel in Sicherheit gebracht. Zum Teil mussten Reisende bis spät in die Nacht in den Fliegern ausharren, bis sie evakuiert werden konnten. Es waren dramatische, beängstigende Szenen für die Menschen vor Ort.

Die ganze Nacht hat die Polizei mit dem Geiselnehmer verhandelt, bisher aber ohne Durchbruch. Der Geiselnahme vorausgegangen war laut Polizei offenbar ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter. Der Polizeieinsatz dauert an und Flugpassagiere müssen mit weiteren Ausfällen rechnen. Das müssen Reisende jetzt wissen:

Wie ist die Lage vor Ort?

Nachdem am Samstagabend beide Terminals geräumt wurden, bleibt der Flughafen am Sonntagvormittag weiträumig gesperrt. Die Polizei bittet Fluggäste, das Gelände nicht anzufahren. Der Flughafen könne weder erreicht noch betreten werden. Auch die S-Bahn fährt den Flughafen wegen des Polizeieinsatzes bis auf Weiteres nicht an.

Wie viele Flüge und Reisende sind betroffen?

Nach Einstellung des Flugbetriebs am Samstagabend, mussten sechs Abflüge und 21 Landungen mit rund 3200 Passagieren gecancelt werden. 17 der ankommenden Flugzeuge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Auf Nachfrage meldet ein Sprecher des Hamburg Airports am Sonntagvormittag bereits 56 weitere ankommende Flüge, die nicht am Flughafen landen konnten, sowie 70 gecancelte Abflüge. Insgesamt sind für Sonntag 286 Flüge (139 Abflüge, 147 Landungen) mit etwa 34.500 Passagieren geplant.

Wo finden Passagieren Informationen über ihren Flugstatus?

Noch ist unklar, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann – und auch dann könne es nach Informationen des Airports wohl den gesamten Tag zu Verzögerungen und Streichungen kommen. Passagiere sollen sich deshalb laufend über ihren Flugstatus informieren und bei Bedarf mit der Airline in Verbindung setzen. Den Flugstatus können Betroffene zum Beispiel über die Webseite des Airports einsehen.

Wo finden Reisende Informationen über den Polizeieinsatz?

Die Polizei informiert die Öffentlichkeit über ihren "X"-Kanal (ehemals Twitter), wie die Lage vor Ort ist. Neue Erkenntnisse zum Polizeieinsatz werden auf der Webseite des stern laufend aktualisiert.

Quellen: DPA, Hamburg Airport, Polizei Hamburg