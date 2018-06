Gemischtes Bild an der Wall Street

New York - Ein gemischtes Bild haben die Aktienmärkte an der Wall Street am Donnerstag geboten. Doch der Dow Jones konnte sich mit einem Plus von 0,38 Prozent auf 25 241,41 Punkte noch etwas weiter von der 25 000er Marke absetzen. Der Eurokurs rutschte mit 1,1798 US-Dollar im späten US-Devisenhandel wieder knapp unter die runde Marke von 1,18 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1836 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8449 Euro.