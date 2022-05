von Kerstin Herrnkind Sie gelten als faul und unmotiviert, weil ihnen Privatleben wichtiger ist als Arbeit: Die Post-Millennials, geboren um die Jahrtausendwende. Sie halten dieser Leistungsgesellschaft den Spiegel vor. Endlich.

Die Generation Z – auch Post-Millennials genannt – ist noch jung, höchstens 27 Jahre alt, trotzdem ist ihr Ruf schon ruiniert. Sie sei faul, unmotiviert, nicht belastbar, sagen Arbeitgeber über sie. Kein Stammtisch-Gerede, sondern das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Fast die Hälfte dieser Generation wäre "lieber arbeitslos als unglücklich im Job", fand eine Studie Personaldienstleisters Randstad jüngst heraus. Die Führungsetage lockt diese Generation wenig. Work-life-balance ist wichtiger. In der "Welt" klagte kürzlich ein Agenturchef, er würde keine Praktikumsplätze mehr an Leute dieser Generation vergeben. "Wer nach sechs Stunden zum Yoga muss, ist für uns keine Hilfe."

Mir sind Leute, die pünktlich zum Yoga wollen, sehr sympathisch. Generation Z hat recht mit ihrer Kritik an der Arbeitswelt. Sie ist überfällig und wird hoffentlich dafür sorgen, dass sich die Verhältnisse ändern. Endlich.

Wir waren immer zu viele. Überall.

Ich bin Babyboomerin, Jahrgang 1965 (1.325.386 Geburten). Im Jahr davor waren 1.357.304 Kinder geboren worden; es war der geburtenstärkste Jahrgang in der Bundesrepublik. Über uns Babyboomer heißt es heute, wir würden "leben, um zu arbeiten". Nicht ganz zu Unrecht. Aber wir haben uns das nicht ausgesucht. Von uns gab es immer zu viele. Auf dem Spielplatz war das gut. In der Schule weniger, die Klassen waren mit über 30 Schüler und Schülerinnen einfach zu voll. Und als es darum ging, einen Ausbildungsplatz zu finden oder sich zum Studium einzuschreiben, wurde es richtig eng.

Die Wartezeit auf einen Studienplatz konnte – je nach Studienfach und selbst mit guten Noten - lang werden. In den 1970er, 1980er und Anfang der 1990er gab es Jahre, in denen Ausbildungsplätze rares Gut waren. Mitte der 1980er Jahre gab es fast 680.000 Bewerber und Bewerberinnen um Ausbildungsplätze und nur etwa 500.000 Stellen. Friseursalons wollten Abiturienten. Hauptschüler hatten schlechte Karten.

1984 waren fast 87.000 Jugendliche ohne Arbeit. 155.000 arbeiteten – allerdings ohne Berufsausbildung. Sie wurden schlecht bezahlt und ausgebeutet. Hunderttausende bekamen keine Berufsausbildung. Das "Ausbildungsförderungsgesetz", das Betriebe blechen ließ, die keine Lehrlinge ausbilden wollten, brachte wenig. Noch Mitte der 1990er Jahre gingen Jugendliche in Deutschland auf die Straße. "Mit 16 arbeitslos", schrieben sie auf ihre Plakate.

Existenzängste von Jugend an

Ich bekam einen Ausbildungsplatz. Mit Vitamin B. Lange fühlte ich mich deshalb schlecht. Bis herauskam, dass von sechs Lehrlingen in einem Jahrgang fünf über Beziehungen an die Lehrstelle in einer großen Anwaltskanzlei gekommen waren. Babyboomer feiern sich gerne als besonders zäh, vor allem, wenn sie es vermeintlich "geschafft" haben. In ihrer Zeit galt halt "survival for the fittest". Die Wahrheit ist: Geld und Beziehungen machten die Sache schon damals leichter.

Nach der Ausbildung wurde die Existenzangst nicht kleiner. Stellen waren schwer zu kriegen. Nicht in allen Branchen, aber in vielen. Von 1980 bis 1985 stieg die Zahl der Arbeitslosen in Westdeutschland von 889.000 auf 2,3 Millionen. 1997 waren 2,9 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job. Arbeitslosigkeit gehörte zu einem der größten sozialen Probleme in Deutschland. In den "Arbeitsämtern", wie sie damals noch hießen, standen die Leute Schlange.

Fragen nach der Work-Life-Balance wurden nicht gestellt. Wichtig war, überhaupt eine Stelle zu finden. Und zu behalten. Die Arbeitgeber wussten das. Sie hatten die Macht. Es gab genug "human Resources", also "menschliche Leistungspotentiale", wie BWLer Personal nennen. Angebot und Nachfrage bestimmten den Arbeitsmarkt. Die vielen Bewerberinnen und Bewerber drückten die Preise, nicht überall, aber häufig. Eine gute Ausbildung galt schon damals als Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Ein Garant war sie nicht. Die unausgesprochene Mahnung der Arbeitgeber lautete: Wenn du nicht machst, was ich sage, stehen draußen vor der Tür zig Leute, die deinen Job sofort machen würden. Also: Halt den Mund und maloche.

Generation Z: Arbeitskräfte werden Mangelware

Seit 2005 sinkt die Arbeitslosenquote kontinuierlich. 2020 ist sie leicht gestiegen (5,9 Prozent) Trotzdem "gehen Deutschland die Arbeitskräfte aus", wie Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte. 2021 gab es fast 150.000 "Arbeitskräfte im typischen Berufsalter" weniger als in den Jahren davor. Scheele prophezeite, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren noch "viel dramatischer" werde. Er schätzte, dass Deutschland 400.000 Zuwanderer pro Jahr bräuchte, um die Lücke zu schließen.

Bis zu 40 Prozent der Ausbildungsplätze sind derzeit unbesetzt. Im Baugewerbe sind es sogar 60 Prozent. Das heißt: Chefs und Chefinnen müssen sich anstrengen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre? Vergesst es. Angebot und Nachfrage. Nun sind die "Human Resources" am Drücker, wenn auch nicht in allen Branchen. Das ist vielleicht das Ende der Arbeitslosigkeit. Auch Menschen mit kürzeren Bildungswegen oder Ungelernte kriegen jetzt bessere Chancen. Weil sie gebraucht werden. Die Machtverhältnisse drehen sich um – für einige Jobs zumindest.

Als ich vor Jahrzehnten im Anwaltsbüro arbeitete, genierte mein Chef sich nicht, der Partner einer renommierten Kanzlei, mir noch um kurz vor Feierabend Arbeit auf den Schreibtisch zu legen. Er fand nichts dabei, mich zwölf Stunden arbeiten zu lassen – obwohl es nicht drängte. Erlaubt sind acht pro Tag, in Ausnahmefällen zehn. Das Arbeitszeitgesetz ist das Gesetz in Deutschland, das am häufigsten gebrochen wird. Neulich erzählte mir ein Anwalt, dass er händeringend jemand für die Büroorganisation suche. Er fände niemanden. Der Kraft, die derzeit für ihn arbeite, bezahle er "selbstverständlich" jede Überstunde. Er habe ein Zimmer im Büro freigeräumt für das Kind, das sie "selbstverständlich" mit ins Büro nehmen dürfe.

Der Mangel ist eine Chance

Auch Gastronomen suchen händeringend Personal. Früher waren die Jobs schlecht bezahlt, es gab wenig Freizeit, der Ton war so rau, dass viele die Ausbildung in der Küche abbrachen. Inzwischen locken Gastronomen mit freien Tagen und Firmenwagen. Und glaubt jemand allen Ernstes, dass sich die Politik mit besseren Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern beschäftigen würde, wenn es genügend Personal gebe? Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat 22.300 offene Stellen gezählt.

Dieser Mangel ist vielleicht eine Chance, um die Arbeitswelt zu verändern. Und Post-Millennials spielen eine wichtige Rolle. Sie halten dieser arbeitswütigen Leistungsgesellschaft den Spiegel vor. Dass die Arbeitgebern aufjaulen, ist klar: Sie verlieren ihre Macht. Müssen mehr zahlen und netter sein, weil ihnen die Leute ausgehen. Endlich gibt es junge Menschen, die sich verweigern können. Die sich Zeit lassen dürfen. Keinen lückenlosen Lebenslauf brauchen, um die große Konkurrenz auszustechen. Die Agenturchefs den Stinkefinger zeigen, weil sie kein Bock auf durchgearbeitete Nächte in einer Agentur haben. Und zum Yoga gehen. Die sich fragen, ob es wirklich einen SUV braucht, um von A nach B zu kommen. Ob Haus, Auto und Boot wirklich glücklich machen. Oder ob es auch mit weniger Geld, Arbeit und Konsum geht. Die lieber arbeitslos wären, als unglücklich im Job.

Recht haben sie. Man lebt nämlich nur ein Mal.