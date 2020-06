"Du hast die Welt verändert" – George Floyds Bruder appelliert mit emotionaler Rede an US-Politiker

Sehen Sie im Video: George Floyds Bruder appelliert mit emotionaler Rede an US-Politiker.





PHILONISE FLOYD, GEORGE FLOYDS BRUDER: "Ich habe nicht die Chance bekommen, mich von Perry zu verabschieden. Das wurde mir genommen. Aber ich weiß, dass er jetzt zu uns hinabschaut. Perry schau, was du getan hast, großer Bruder. Du hast die Welt verändert. Danke für alles. Dafür, dass du dich um uns gekümmert hast, und dich jetzt um uns kümmerst. Ich hoffe, dass du Mama findest und in Frieden ruhen kannst mit Kraft. Danke." "Ich kann euch den Schmerz gar nicht beschreiben, den man fühlt, wenn man sich so etwas anschaut. Wenn du deinem Bruder, zu dem du dein ganzes Leben lang aufgeschaut hast, dabei zusiehst, wie er stirbt. Wie er stirbt und nach seiner Mutter ruft. Ich bin müde, müde vor Schmerz." "Genug ist genug. Die Menschen, die auf den Straßen marschieren, sagen euch 'genug ist genug'. Von den Führern dieses Landes braucht die Welt die richtige Antwort. Den Menschen, die euch gewählt haben, um positive Veränderungen zu schaffen, bedeutet Georges Name etwas. Sie haben hier heute die Möglichkeit, zu zeigen, dass euch der Name auch etwas bedeutet. Wenn sein Tod am Ende die Welt zum Besseren verändert - und ich denke, das wird er - dann starb er so, wie er lebte. Es liegt an Ihnen, dafür zu sorgen, dass sein Tod nicht umsonst war.