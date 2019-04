George Lucas spendet für Oscar-Museum

Los Angeles (dpa) - «Star Wars»-Schöpfer George Lucas reiht sich in die Liste der prominenten Spender für das im Bau befindliche Oscar-Museum in Los Angeles. Nach Mitteilung des «Academy Museum of Motion Pictures» hat der Regisseur und Produzent über seine «George Lucas Family»-Stiftung eine «großzügige» Zuwendung geleistet. Diese unbezifferte Finanzspritze soll dazu dienen, dass Jugendliche unter 18 Jahren freien Eintritt in das Museum haben. Das Filmmuseum soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.