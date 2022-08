Sehen Sie im Video: Unglaubliches Gesangstalent – 81-jähriger verblüfft die Anwesenden mit seiner Stimme.





























Dieser 81-jährige pensionierte Arzthelfer begeistert die Bewohner seines Pflegeheims mit einer Gesangseinlage.





Dave Williams verblüfft die Anwesenden mit einer perfekten Interpretation des Liedes „Unchained Melody“ von The Righteous Brothers.





Für die, die Dave kennen, ist dies allerdings keine Überraschung.





Denn der 81-jährige hat zuvor schon dreimal für die Band „The Beatles“ gesungen.





Während Familienangehörige den Auftritt einer lokalen Sängerin genießen, fragt Dave, ob er selbst ein Lied singen könne.





Mit seinem Auftritt reißt er den ganzen Saal mit.





"Als ich aufstand, flehte mich meine Tochter an, mich wieder hinzusetzen, aber ich bin froh, dass ich es nicht getan habe."





Im Alter von 15 Jahren beginnt Dave mit seiner Band „The Dices“ daran, an seinem Gesang zu arbeiten – und das mit Erfolg.





Später tritt er vor hunderten Meschen auf – unteranderem vor Sängerin Mel C von den Spice Girls.





Und auch beim Geburtstag von Musiker Paul McCartney im Jahre 2000 darf er seine herausragende Stimme unter Beweis stellen.





"Zu Pauls Geburtstag kamen Menschen aus der ganzen Welt, um dabei zu sein. Ich hatte das Glück, diese Erfahrungen zu machen!"





Das Video aus dem Pflegeheim hat mehr als 500.000 Aufrufe auf Tiktok – und die Nutzer sind begeistert von Daves Gesangtalent.





