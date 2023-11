Liebesbriefe, persönliche Nachrichten aus der Familie mitten im Krieg - mehr als hundert Briefe an die Besatzung des Kriegsschiffs "Galatée" kamen vor 265 Jahren nie bei den Adressaten an.

Liebe in Zeiten des Krieges: Erstmals nach 265 Jahren haben Forscher mehr als 100 Briefe an französische Seeleute aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges geöffnet. Die Schreiben gingen 1757/58 von Ehefrauen, Verlobten, Eltern und Geschwistern an die 181 Besatzungsmitglieder des Kriegsschiffs "Galatée". In mehreren französischen Häfen verpassten die Sendungen die Crew nur knapp. Als das Schiff schließlich von den Briten gekapert wurde, schickten die französischen Behörden die Briefe nach England. Dort aber landeten sie in einem Lager - und wurden nun von einem Forscher der Universität Cambridge im Nationalarchiv in Kew entdeckt.

"Es gab drei Stapel Briefe, die mit Bändern zusammengehalten wurden", sagte der Historiker Renaud Morieux einer Mitteilung vom Dienstag zufolge. "Mir wurde bewusst, dass ich der erste Mensch war, der diese äußerst persönlichen Nachrichten gelesen hat, seit sie verfasst wurden." Die eigentlichen Empfänger hätten diese Chance nicht gehabt. "Es war sehr emotional", sagte Morieux.

Vertraute Mitteilungen

Die Schreiben handelten von persönlichen Angelegenheiten, sagte der Wissenschaftler. "Sie enthüllen, wie sehr wir alle mit großen Herausforderungen im Leben umgehen müssen. Wenn wir von geliebten Menschen getrennt sind durch Ereignisse jenseits unserer Kontrolle wie Pandemien oder Kriege versuchen wir, Kontakt zu halten, uns zu versichern, für Menschen zu sorgen und die Leidenschaft am Leben zu halten", sagte Morieux. "Heute haben wir Zoom und Whatsapp. Im 18. Jahrhundert hatten die Menschen nur Briefe, aber über was sie schrieben, klingt sehr vertraut."

Als Beispiele nannte der Historiker einen Brief von Marie Dubosc an ihren Ehemann, Oberleutnant Louis Chambrelan. "Gute Nacht, mein teurer Freund. Es ist Mitternacht. Ich denke, es ist Zeit für mich zu ruhen", schrieb Dubosc. Das Paar sollte sich nie wiedersehen - die Ehefrau starb kurz darauf. Morieux benötigte für die Entzifferung der Briefe mehrere Monate. Rechtschreibung und Zeichensetzung gingen demnach wild durcheinander. Seine Forschungsergebnisse veröffentlichte der Historiker in der Zeitschrift "Annales. Histoire, Sciences Sociales."