Über 100.000 Streifen aus Segeltuch sollen auf der Straße des 17. Juni in Berlin an die Friedliche Revolution und den Mauerfall von vor 30 Jahren erinnern. Der Künstler, der sich diese aufwendige Installation überlegt hat, ist der US-Amerikaner Patrick Shearn. Etwa ein Drittel der Streifen ist mit individuellen Botschaften beschriftet. "Alle Nachrichten, die wir erhielten, waren ernsthafte Auseinandersetzungen mit der Thematik. Viel Freude, viel Hoffnung und positive Erinnerungen. Aber auch Wut. Etwa: 'Wir hätten die Steine der Mauer nehmen sollen, um damit Fenster einzuschlagen'. Eine Art rebellische Haltung, die ich aber auch gut verstehen kann." Die Aktion ist Teil der Berliner Festivalwoche zum 30. Jubiläum der Ereignisse, die bis heute Auswirkungen auf das Zusammenleben in Deutschland haben. Projektleiterin Simone Leimbach will in der Woche vom 4. bis zum 10. November eine Auseinandersetzung mit dem Thema bewirken. "Über den Sommer hinweg, haben sich 30.000 Menschen damit auseinandergesetzt, in Workshops, aber auch auf der Straße, auf Festivals, an Gedenkstätten und haben sich eben die Frage gestellt: Was bedeutet der Mauerfall und die friedliche Revolution für ihre eigene Lebensgeschichte? Was können Sie daraus lernen? Wofür lohnt es sich, heute einzusetzen? Und das haben Sie auf diese Botschaften geschrieben. Und 30.000 davon, insgesamt sind es ja über 10.000 Bänder in dieser Installation, haben eben dann Eingang in die Installation gefunden." "Visions in Motion" heißt die Installation. Shearn sei vom Schwarmverhalten von Vögeln oder Fischen inspiriert gewesen, sagte er am Freitag. Die Wirkung der Wahrnehmung solcher Naturgewalten habe er übertragen wollen. In der Jubiläumswoche sind bei über zweihundert Veranstaltungen an sieben Originalschauplätzen alle Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, sich zu informieren, zu erinnern und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.