Gedenken an die Opfer der Bluttat von Winnenden. Zehn Jahre nach der Tragödie in der baden-württembergischen Kleinstadt waren am Montag zahlreiche Menschen zu einem öffentlichen Gedenken zusammengekommen. An einer Gedenkstätte in Sichtweite der Albertville-Realschule, an der der Täter und die meisten seiner Opfer Schüler waren, wurden die Namen der Ermordeten und ihr Alter verlesen. Die meisten waren 15 oder 16 Jahre alt. Das Erinnern an die schreckliche Tat sei immer noch wichtig, sagte der Oberbürgermeister von Winnenden, Hartmut Holzwarth, in seiner Rede: "Wir sind nicht allein in Winnenden mit Trauer und Erinnerung. Ich wünsche mir, dass dieser Gedanke uns und auch an anderen Orten dieser Welt, die ebenfalls solch Schreckliches erlitten haben, hoffentlich hilft." Der 17-jährige Tim K. war am 11. März 2009 mit der Pistole seines Vaters in seine ehemalige Schule gestürmt und hatte dort neun Jugendliche und drei Lehrerinnen erschossen. Auf seiner Flucht tötete er drei weitere Menschen, bevor er sich selber erschoss. Nach der Bluttat sei es für die Menschen in Winnenden schwierig gewesen, mit dem Leben so weiterzumachen wie bisher, sagt Bernhard Fritz, der zum Zeitpunkt der Tat Oberbürgermeister der Stadt war. "Es gab nämlich auch mal ´ne Zeit, da stellte sich die Frage, können die Schüler, wollen die Schüler, die Lehrer überhaupt wieder in diese Schule zurück. Und das wäre für uns also der Super-Gau gewesen damals. Wir hätten eventuell nicht nur eine Schule, wir hätten vielleicht ein ganzes Schulzentrum neu bauen müssen; mit unwahrscheinlichen Kosten, Platzfrage, darüber reden wir gar nicht. Und als diese Frage geklärt war, die Schüler gehen unter gewissen Voraussetzungen, die alle erfüllt worden sind, wieder zurück in diese Schule, war klar, die Schulgemeinschaft und damit die Stadtgemeinschaft wird mit diesem Thema fertig werden. Und das zeigt sich heute bei diesem Gedenken. Wir halten zusammen und schauen nach vorne, ganz wichtig. Aber wir vergessen nicht, was gewesen ist. Und wollen immer mahnend auch für andere da sein, nach Möglichkeit solche Unglücke zu vermeiden oder zu verhindern." Die Tat hatte zu Forderungen nach einer weiteren Verschärfung des Waffenrechts geführt. Entsprechend äußerte sich anlässlich des Gedenktages auch die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic. Auch zehn Jahre nach dem schrecklichen Amoklauf von Winnenden habe die Bundesregierung immer noch nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen und den privaten Besitz von Schusswaffen schärfer reglementiert, so Mihalic.