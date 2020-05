75 Jahre ist es her, da lag Deutschland in Schutt und Asche. Nach sieben Jahren Krieg kapitulierte Hitler-Deutschland am 8. Mai 1945. Es war der selbe Tag, an dem die Rote Armee in Berlin eintraf. Nicht mehr viele können aus dieser Zeit noch berichten. Günther Böhm hat den 8. Mai damals miterlebt. "Dann tauchten ja die Rotarmisten auf und zwischen dem Verschwinden der deutschen Soldaten und dem Auftauchen, dem Erscheinen der Sowjetsoldaten - naja ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lag, halbe Stunde oder so etwas - die Soldaten haben uns ja auch zugerufen, dass ihr in den Keller kommt, gleich sind die Russen da. Das war ja, das war offenkundig, dass Schluss war." Als 15-Jähriger musste Böhm an diesem Tag viele schlimme Dinge sehen. "Diese Plünderung und all das, was da an Ausschreitungen passierte, waren natürlich furchtbar. Eine Tante von mir ist vergewaltigt worden, einem Onkel wurde ein Auge ausgeschlagen, und uns wurden die paar Sachen, die wir noch nach dem Ausbomben besaßen, die wurden uns gestohlen. Das war alles nicht schön, aber man war so mit dem Überleben beschäftigt, dass man eigentlich für Gefühle des Hasses nichts, dafür hatte man keine Zeit, man war anderweitig ausgelastet." Der 8. Mai steht in Europa symbolisch für das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung von den Nazis. Ob er ein Feier- oder Gedenktag sein soll, darüber sind sich die Länder immer noch uneinig. Für den 90-Jährigen bedeutet der Tag etwas Positives: "Vor allen Dingen dieses Gefühl, der Krieg ist vorbei. Das war das Wunderbare. Und dann hieß es, 'nie wieder Krieg' war die Parole. Und da habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern gesprochen: 'So etwas Schreckliches wollen wir doch nie wieder erleben. Natürlich gibt's nie wieder Krieg.' Dass wir mal 75 Jahre ohne Krieg leben würden, das hat ja keiner erwartet. Das ist ja eigentlich ein Geschenk." In Berlin ist der 8. Mai in diesem Jahr einmalig zu einem Feiertag erhoben worden. Inmitten der Coronakrise. Böhm ordnet das ein: "Naja, ich schwärme ihnen regelrecht vor, in was für wunderbaren Verhältnissen Sie und ich natürlich auch heutzutage leben. Wie gut es uns geht, auch im Vergleich zu Menschen auf anderen Erdteilen."