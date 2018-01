Dieser Ort an der australischen Küste rund 750 Kilometer nördlich von Sydney ist bei Wellenreitern, Touristen und Badegästen durchaus bekannt und beliebt: Lennox Head. Diese Aufnahmen stammen von einer Drohne, des örtlichen Rettungsteams. Man sieht, wie die Drohne aus der Luft einen Schwimmkörper abwirft, der sich automatisch aufbläst. Mit dieser Hilfe konnten zwei Jungs im Alter von 16 und 17 Jahren, die am Donnerstag in Lebensgefahr geraten waren, gerettet werden. Denn zwischen den Sandbänken kann zu einer Strömung kommen, die selbst für erfahrene Wasserratten eine große Gefahr darstellt. Es wird dann je nach Wellengröße extrem schwierig und kraftraubend zurück ans Land zu kommen. Nach Angaben der australischen Lebensretter Gesellschaft konnte die Drohne in diesem Fall deutlich schneller zum Einsatzort kommen und helfen. Ein Glück also für die in Lebensgefahr geratenen Jungs, die auf diesem Weg wieder sicher in Richtung rettendes Ufer getrieben wurden.