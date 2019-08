Blendend weiße Zähne, dicke Oberarme und Sonnenbrille - das sind die Erkennungszeichen von Peter Wirth - alias "Bahnbabo". Wenn er in der Straßenbahn sein körperliches Können zeigt, dann ist das Sport am Arbeitsplatz, denn er ist Straßenbahnfahrer bei der VGF, der Verkehrsgesellschaft Frankfurt. "Ich dehne jeden Tag, ob das beim Schuhe binden ist oder in der Dusche. Ich dehne jeden Tag und versuche, meinen Körper flexibel zu halten. Mein Motto: Bist du flexibel, wie der Baum im Wind, kein Lebenssturm dich je bezwingt." Style und Körpersprache helfen dem 57-Jährigen im Umgang mit den Fahrgästen, so Wirth, vor allem mit den jungen. "Oder der eine Jugendliche sagt zu mir: Du bist voll massiv. Ich sag: Brudi, ich bin Klotz. Er sagt: Du bist stabil, du bist der Bahnbabo. Peng, da war das Wort geboren, in der Challenge, mit den Jugendlichen. Ganz einfach die Brücke, die ich baue. Den ganzen Tag baue ich Brücken zwischen Generationen und Kulturen. Über diese Brücke gehen wir von beiden Seiten und in der Mitte der Brücke treffen wir uns auf Augenhöhe. Das ist das Prinzip von mir, ich hole jeden dort ab, wo er ist. Auch sprachlich. Und die jungen Leute haben eine andere Sprache, ich spreche diese Sprache, ich spreche sie authentisch." Diese Authentizität will der Babo - was so viel bedeutet wie Chef - auch jenseits der Straba nutzen, und hat sich ein hohes Ziel gesteckt: Bürgermeister von Frankfurt will er werden, erzählt er nach dem Dienst. "Die Kernpunkte von mir werden auf jeden Fall der Nahverkehr sein, da bin ich zu Hause. Es wird die Wohnungssituation in dieser Stadt sein. Es wird die Jugend sein. Wir brauchen mehr Betreuung dieser Jugend. Warum hat das Jugendhaus am Wochenende zu? Ich muss auch arbeiten am Wochenende. Wir brauchen mehr Jugendbetreuer, die müssen auch am Samstag und am Sonntag für diese jungen Leute da sein. Wir müssen sie von der Straße holen, wir müssen ihnen Angebote machen, das passiert viel zu wenig. Also hier: Brücken bauen, immer wieder Brücken, über die wir von beiden Seiten gehen, in der Mitte der Brücke treffen wir uns. Dann auf Augenhöhe und das müssen wir erreichen." Doch Bedingung für den Einzug ins Rathaus ist ein erfolgreicher Wahlkampf. Um diesen besonderen Spagat zwischen VGF und Kampagne zu meistern, will sich der Bahnbabo noch bis zum 2024 Zeit lassen.