Vor 22 Jahren habe ich damit angefangen, Barbies zu sammeln. Ich glaube, ich habe über 70.000 Euro ausgegeben.





Mein Name ist Azusa Sakamoto, ich bin 37 Jahre alt und ein große Barbie-Fan.





Ich mag Barbie so sehr, weil ich Mitgefühl mit ihr habe. Sie sieht wirklich mädchenhaft aus, so wie ich, aber wir beide sind innerlich unabhängig und haben Gemeinsamkeiten.





Ich dachte nie, das meine Leidenschaft verrückt oder anders ist. Ich merkte es erst, als meine Freunde mich animierten, mein Zimmer in meinen sozialen Medien zu veröffentlichen.





Ich begann auf meinen YouTube-Kanal zu zeigen, was ich so in meiner Barbie-Wohnung mache.





Ich will kein langweiliges Essen in meiner Küche kochen. Ich wollte ein wirklich süßes Essen kochen, das zu meiner Barbie-Küche passt. So begann ich, einige rosa Rezepte zu kreieren.





Ich habe es immer geliebt, meine Nägel zu machen. Einer meiner Träume ist es, ein exklusiver Barbie-Nagelkünstler zu sein.





So viele Leute sagten: "Oh, du hast mich sehr inspiriert." Die Leuten sollten keine Angst haben, sie selbst zu sein. Tue einfach, was du willst, solange du anderen Menschen nicht weh tust.