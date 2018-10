Geräusche gibt es viele auf Großbaustellen wie dieser in Santiago de Chile. Aber dass jemand kommt und die Arbeiter zu Musikern werden lässt, das ist wohl eher ungewöhnlich. Gesponsert wurde diese Teambuilding-Maßnahme, die unter dem Motto steht "Trommeln für die Seele", von der örtlichen Handwerkskammer. Zu den Hintergründen der Aktion der musikalische Leiter Pedro Greene am Mittwoch in Santiago: "Die Idee und die Grundlage ist, die Musik, die in jedem Menschen steckt, hervorzubringen. Denn jeder hat sie in sich. Daher haben wir nach einer Methode gesucht, die dieses Ziel erreichen kann." Hunderte Bauarbeiter nahmen an der Veranstaltung teil und zeigten sich extrem begeistert: "Ja, das ist sehr gut. Weil, wenn man manchmal traurig ist oder Probleme hat, aber an dieser Aktivität teilnimmt, dann vergisst man das alles. Und das macht mich glücklich." "Das ist wirklich gut für unsere Arbeit, für uns alle, weil es uns aus dem psychologischen und mentalen Stress der Arbeit befreit. Daher ist das gut für uns alle." Und garantiert handelt es sich hierbei auch um einen interessanten Ansatz. Und wer weiß, vielleicht kann dieses Projekt ja dann auch noch an anderen Orten begeistern und Schule machen.