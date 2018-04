Eine kleine Rauchwolke, und schon ist die Gefahr gebannt: Die 500 Kilo schwere Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten in Berlin Mitte gefunden worden war, ist am Freitagvormittag plangemäß entschärft worden. Für die Berliner Polizei heißt das: Winfried Wenzel, Sprecher der Polizei Berlin: "Erst mal ein kurzes Durchatmen, weil so eine Kilobombe - 500 Kilogrammbombe natürlich nicht trivial ist in der Handhabung und natürlich auch potenziell Gefahr in sich geborgen hat, das Thema ist jetzt durch." Erleichterung auch am Berliner Hauptbahnhof, wo am Vormittag der Bahnverkehr stillgestanden hatte. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, alle Fahrgäste seien gut im Vorhinein informiert gewesen und hätten besonnen reagiert. Achim Stauß, Bahn-Sprecher "Also, das war schon eine große Nummer, aber wir haben auch eine gewisse Übung, für solche Szenarien gibt es ja fertige Einsatzpläne, die wir aus der Schublade geholt haben." Auch das Spezialistenteam der Polizei konnte sich dem Fund mit ausreichend Erfahrung widmen. Engin Laumer, Polizeifeuerwerker: "Also wir sind ein eingespieltes Team. Eingespielte Handgriffe, und dem zufolge verlief auch die Bombenentschärfung im Hintergrund völlig problemlos." Von dem Einsatz waren insgesamt 10.000 Menschen betroffen gewesen, die am Freitagmorgen Wohnungen, Büros, Pflegeheime, Krankenhäuser und sogar Regierungsgebäude hatten verlassen müssen.