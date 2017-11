Woher kommt es, dass in freundlichen Ländern wie New Zealand die Leute sich selbst nennen und genannt werden »Kiwis«

und in Australien »Aussies«, »Oz« oder »Arse Enders of the World«, und in Deutschland gibt es keine Freundlichkeit. Nur Ossis und Wessis (falls ich das richtig geschrieben habe), die sich gegenseitig nicht leiden können.