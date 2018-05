Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe in einem rätselhaften Fall: Am 13. März 2018 war ein Mann im Volkspark Wilmersdorf beim Joggen zusammengebrochen und dabei schwer gestürzt. Aufgrund seiner Verletzungen fiel er ins Koma, aus dem er bis heute nicht erwacht ist. Der Jogger wird in einem Krankenhaus der Hauptstadt behandelt - aber bislang weiß niemand, wer er ist. Der Unbekannte hatte keinerlei Ausweispapiere bei sich.

Bisher hätten sich weder Angehörige noch Freunde bei der Vermisstenstelle gemeldet, berichtet die "Berliner Morgenpost". Auch ein DNA-Angleich habe keine Klärung darüber gebracht, wer der Mann sein könnte.



Jogger hatte nur zwei Schlüssel bei sich

Zuvor hatte die Polizei der Zeitung zufolge bereits versucht, den Patienten mithilfe seiner Fingerabdrücke zu identifizieren, aber auch das sei vergeblich gewesen. Wer nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist oder unter dem Verdacht stand, eine Straftat begangen zu haben, ist in den Datenbanken der Polizeibehörden nicht erfasst. Und wenn Angehörige bei Vermisstenanzeigen keine DNA-Proben abgeben, geht ein Abgleich auch hier ins Leere.

Laut "Berliner Zeitung" trug der Jogger nur zwei lose Schlüssel bei sich, die vermutlich zu einer Haus- und einer Wohnungstür gehören. Die Polizei werte sie als Hinweis, dass der Mann nicht in einem Hotel wohnte. Dass es sich um einen Obdachlosen handelt, glauben die Ermittler demnach ebenfalls nicht, dafür wirke der Unbekannte zu gepflegt.

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes veröffentlichte bereits Ende März folgende Beschreibung des Mannes:

zwischen 60 und 70 Jahre alt

170 bis 175 cm groß

sportliche, kräftige Figur, ohne Bauchansatz

graues Haar, welches dunkel gefärbt wurde

Zahnprothesenträger

gepflegte Erscheinung





Bei seinem Sturz trug der Mann eine orangefarbene Joggingjacke in der Größe L, ein schwarzblaues Laufshirt, ebenfalls Größe L, eine schwarz-blau-rosafarbene Jogginghose in Größe L sowie weiß-rote Reebok Joggingschuhe in Größe 44,5

Die Ermittler wüssten nun gerne, wer den Jogger kennt und wo er vermisst wird. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444, der Faxnummer (030) 4664-912499 oder der E-Mail-Adresse vermisstenstelle@polizei.berlin.de entgegen. Sie können aber auch an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.