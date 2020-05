View this post on Instagram

In memory of the victims of right-wing terror, this subway rolls through Berlin with the names of those killed. You are not forgotten! Neither are the deeds and perpetrators, some of which have not yet been cleared up or brought to justice. There is still talk of single perpetrators and the danger of neo-Nazis is minimized, although there have been murders for decades, attacks on people and armed neo-Nazi structures up to police and army are known for a long time. ____ In Erinnerung an die Opfer rechten Terrors, rollt durch Berlin gerade diese U-bahn mit den Namen der Getöteten. Ihr seid nicht vergessen! Genauso wenig wie die Taten und Täter*innen, die teilweise bis heute nicht aufgeklärt oder zur Rechenschaft gezogen wurden. Es wird immer noch von Einzeltäter*innen gesprochen und die Gefahr durch Neonazis kleingeredet, obwohl seit Jahrzehnten gemordet wird, Anschläge auf Menschen verübt werden und bewaffnete Neonazi Strukturen bis hin zu Polizei und Bundeswehr längst bekannt sind. Wir gedenken den Getöteten und wünschen ihren Familien und Freunden viel Kraft. Ihr seid nicht allein ✊ Fotos von @timschnetgoeke #nonazis #noracism #noantisemitism #nofascism #nazisraus #fightracism #writersagainstracism// #repost @writers.against.racism