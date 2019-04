Bilder von einer Überwachungskamera in einer Militärpolizeiwache im brasilianischen Sao Paulo. Ein junger Mann bringt den Polizisten ein Baby, das droht zu ersticken. Eine Frau eilt hinterher, vermutlich die Mutter des Kindes. Der 21 Tage alte Henrique drohte an Milch zu ersticken. Für kurze Zeit hörte er auf zu atmen. Nach einer Mund-zu-Mund-Beatmung, wendeten die Polizisten das Kind auf den Bauch und klopfen ihm leicht auf den Rücken, um die Atemwege zu befreien. Auf wiederholte Atemspenden reagierte das Neugeborene dann und konnte erfolgreich von den Polizisten wiederbelebt werden. Für anschließende Untersuchungen wurde Henrique in ein Krankenhaus gebracht. Die dramatischen Szenen spielten sich am Montag ab. Wie die Militärpolizei am Donnerstag auf Facebook mitteilte, ist der kleine Henrique auf dem Weg der Besserung.