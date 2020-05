Sehen Sie im Video: Brasilien ist in der Coronakrise auf einen traurigen Spitzenplatz vorgerückt – in manchen Städten kommen die Totengräber kaum hinterher.





Brasilien ist auf einen traurigen Spitzenplatz vorgerückt. In manchen Städten des Landes, wie hier in Sao Paulo, kommen die Totengräber kaum noch hinterher. Nur in den USA haben sich mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Brasilien steht damit weltweit auf Platz zwei. Die Tochter eines Patienten in Rio de Janeiro beschreibt den Zustand ihres Vaters: "Er ist außer sich. Im Krankenhaus ist viel los. Im einen Moment stirbt eine Person und im nächsten Moment geht es schon um das Leben eines weiteren Menschen. Er wird langsam böse. Er hat Angst zu sterben, weil so viele Menschen nicht überleben." Am Freitag starben in dem südamerikanischen Land mehr als 1000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus. Laut Gesundheitsministerium sind es bisher mehr als 21.000 Tote in Brasilien. Der rechtskonservative Staatpräsident Jair Bolsonaro steht in der Kritik, sein Umgang mit der Krise gilt vielen als fahrlässig, seine Haltung gegenüber den weltweit praktizierten Vorsichtsmaßnahmen als renitent. Vor allem das hat seine Umfragewerte auf Talfahrt geschickt. Die Dunkelziffer bei Infizierten und Toten dürfte höher liegen als die offiziellen Zahlen belegen. Die angeschlagene wirtschaftliche Lage dürfte es in Brasilien und anderswo in Südamerika schwermachen, ausreichend Tests durchzuführen.