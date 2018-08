Chemnitz am vergangenen Sonntagnachmittag. Nach einem Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten und dem Tod eines 35-jährigen Deutschen hatten sich zahlreiche Menschen in der Innenstadt versammelt. Dort fand zur gleichen Zeit auch ein Stadtfest statt. Im Gedenken an den Toten hatten die Anwesenden Blumen und Kerzen auf den Boden gestellt. Zu den Trauerbekenntnissen kamen schnell wütende und auch ausländerfeindliche Parolen. Medienberichten zufolge zogen spontan Hunderte Menschen durch die Innenstadt, unter ihnen sollen auch gewaltbereite Demonstranten gewesen sein. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete von Rangeleien, es soll Übergriffe auf Migranten gegeben haben. Die Polizei sei zunächst nur mit geringen Kräften vor Ort gewesen, hieß es. Aus Sicherheitsgründen beendet die Stadt vorzeitig ihr Stadtfest. Am Tag danach zeigte sich Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig von den Vorfällen entsetzt. Die Situation am Sonntag sei schlimm gewesen: "Also zum einen hat es eine ganz tragische Dimension für die Familie des Zutodegekommenen. Den gilt natürlich die Anteilnahme und das Mitgefühl. Auf der anderen Seite, wenn ein Gewaltdelikt zum Anlass genommen wird, um sich an die Regeln des Rechtsstaates nicht mehr zu halten, sondern Selbstjustiz zu versuchen, indem man eine nicht angemeldete Versammlung, in Grunde ja geplant mitten in einem Stadtfest, sich dort auf dieses Gelände begibt, um dort zum Teil auch zumindest auch Menschen zu verfolgen, so wie ich das persönlich auch gesehen habe, dann ist das eine Art, den Rechtsstaat zu demontieren, die wir einfach nicht zulassen dürfen." Die Staatsanwaltschaft hat nach den tödlichen Auseinandersetzungen, die die Proteste ausgelöst hatten, Haftbefehle gegen einen Syrer und einen Iraker beantragt. Den beiden Männern werde vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag "ohne rechtfertigenden Grund" mehrfach auf einen 35 Jahre alten Deutschen eingestochen zu haben, teilte die Behörde am Montag mit. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und Ablauf der Tat dauerten an. Beide Männer würden noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt.