Eine Besuchergruppe um den SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol ist am Samstag in Chemnitz nach eigenen Angaben von Rechtsradikalen überfallen worden. "Meine Gruppe aus Marburg wurde gerade auf dem Weg zum Bus von Nazis überfallen", schrieb der hessische SPD-Politiker am Samstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Alle SPD-Fahnen seien "zerstört" worden, einige seiner Begleiter seien "sogar körperlich angegriffen" worden, berichtete Bartol.

Ich bin entsetzt. Meine Gruppe aus Marburg wurde gerade auf dem Weg zum Bus von Nazis überfallen. Alle SPD Fahnen zerstört und einige wurden sogar körperlich angegriffen. #chemnitz #spd #marburg — Sören Bartol (@soerenbartol) 1. September 2018

Er fügte hinzu: "Ich bin entsetzt" und "Was ein Schock". Die Polizei sei "schnell" da gewesen und habe "einen guten Job gemacht". Seine Gruppe sei dann von der Polizei bis zum Bus begleitet worden.

Die Polizei war wohl schnell da und hat einen guten Job gemacht. Meine Leute wurden dann bis zum Bus begleitet ! Was ein Schock! @PolizeiSachsen — Sören Bartol (@soerenbartol) 1. September 2018

SPD-Wahlkreismitarbeiter: "Es ging ganz schnell"

Gegenüber dem Nachrichtenportal "t-online" schilderte ein Betroffener den Übergriff. Während die Besuchergruppe auf dem Weg zum Bus war, seien zwischen Autos plötzlich an die 20 Männer hervorgetreten und breit gestreut auf die Gruppe zugekommen. "Es ging ganz schnell", so Georg Simonsky, Wahlkreismiarbeiter des SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol, zu dem Portal. "Die hatten teils Schlagstöcke, wollten wissen, welche Fahnen wir dabei haben." Die Besuchergruppe trug SPD- und Juso-Fahnen bei sich. "Sie riefen dann 'Ihr Deutschland-Verräter', haben uns die Fahnen abgenommen", so Simonsky.

Laut Simonsky seien drei aus der SPD-Besuchergruppe ins Gesicht oder auf den Kopf geschlagen worden, "es ist aber niemand ernsthaft verletzt", schilderte er "t-online". "Wir haben uns dann wieder gesammelt, sind weiter zum Bus." Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bartol selbst hatte sich von der Gruppe getrennt, weil er mit dem Zug nach Berlin reisen wollte.

Tausende Menschen demonstrierten in Chemnitz

Nach dem offiziellen Ende der Rechten-Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern kam es am Abend zu Rangeleien "zwischen Kleingruppen von Störern beider politischen Lager", wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Es seien Kräfte der Bundespolizei dort zum Einsatz gekommen, auch Wasserwerfer seien hinzugezogen worden.

Der Großteil der Kundgebungsteilnehmer reise aber friedlich ab. Kurz nach 22.00 Uhr fügte die Polizei hinzu, dass nun einige der Sicherheitskräfte aus dem Einsatz entlassen würden. Die Polizei sei aber die ganze Nacht über mit Streifen in Chemnitz unterwegs.

An dem so genannten Schweigemarsch, dem sich auch die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung und Teilnehmer einer Demonstration der rechten Bewegung Pro Chemnitz anschlossen, beteiligten sich nach vorläufigen Angaben der Stadt rund 4500 Menschen. Zugleich hatten in der Stadt mehrere tausend Menschen unter dem Motto "Herz statt Hetze" gegen Fremdenfeindlichkeit demonstriert.