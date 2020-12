Sehen Sie im Video: Künstlerin macht auf Schattenseiten des Lockdown aufmerksam.













Scheinwerfer an, für diese Aktion kürzlich in Istanbul. Die junge Performance-Künstlerin Sayna Soleimanpour wollte mit ihrem Nachtlager in einer beliebten Straße Istanbuls auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Die Ausgangssperre in der Stadt machte es zwar auch möglich, dass sie eine menschenleere Straße nutzen konnte. Aber die Schattenseite des Lockdowns ist die Gewalt von Ehemännern, Partnern und Verwandten. Offiziellen Angaben zufolge sind Femiszide in der Türkei weit verbreitet. Im Jahr 2019 wurden rund 470 Frauen ermordet, zumeist durch ihre Partner oder Verwandte. Während ihrer nächtlichen Aktion, bei der sie fast alleine in der Straße der türkischen Metropole war, habe die Künstlerin jedoch, nach eigener Aussage, keinerlei Angst verspürt.

