Wenn Norbert Jackschenties an die Zukunft denkt, stehen ihm Tränen in den Augen. Er ist Betreiber des "Privatclub" in Berlin - und bekommt die Auswirkungen des Coronavirus am eigenen Leib zu spüren. "Das ist mein Leben, das ist mein Baby. Ich habe mir das alles ausgedacht. Ich habe das gebaut. Ich habe es gepflegt. Die Leute, die hier arbeiten, das ist - wir sind eher ein kleines Team von 20 Leuten. Das ist halt auch wie meine Familie. Das sind auch alles Leute, die den Laden lieben, auch an dem Laden hängen. Wir hatten gestern auch ein Personaltreffen wegen der Schließung, und ich habe dann halt 20 Leute vor mir sitzen sehen mit traurigen Gesichtern, Angst. also, das ist ganz schwer." Der Berliner Senat hat die Schließung aller Clubs angeordnet. Mittlerweile wurden Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten. Kneipen bleiben leer, Kinos geschlossen. Ohne Gäste, keine Einnahmen. Alle anderen Kosten, so auch für's Personal, laufen weiter. So auch im "Privatclub". "Wenn das Geld in zwei Monaten alle ist und dann der ganze Sommer noch schlechter läuft vielleicht als die Jahre davor, dann ist die Insolvenz so sicher wie das Amen in der Kirche. Das schaffe ich nicht. Ohne Hilfe schaffe ich das nicht." Auf Hilfe hofft auch die Berliner Konzertveranstalterin Patricia Parisi. "Jetzt ist das große Fragezeichen, was wird geschehen? Weil, wir sind ja darauf angewiesen, Konzerteinnahmen sind unsere Haupteinnahmequelle, und die fällt jetzt erst mal weg auf unbegrenzte Zeit oder ungewisse Zeit. Und das ist dann natürlich schon ganz schön beängstigend. Und wir müssen jetzt gucken und hoffen, dass wir da auch in diese ganzen finanziellen Liquiditätsfonds, die angepriesen werden, da reinrutschen und so halt uns über Wasser halten können, was sonst nicht gewährleistet ist." Wie es weitergehen kann, darüber sei sie bereits im Gespräch mit Clubs und Künstlern. Einer davon ist Nikolai Tomás. Er spielt in dem Folk-Pop-Duo "Poems for Laila" und hätte im "Privatclub" aufgetreten sollen. Doch vorerst gibt es für ihn keine Konzerte. Weder hier noch sonst wo. "Jetzt gibt es keine Konzerte mehr, wie es scheint, auch die nächsten Monate nicht mehr. Ich will nicht klagen, ich meine, wir leben noch immer in der Ersten Welt. Ich denke, dass wir nicht verhungern werden, wie auch meine Frau sagt und auch meine Kinder. Wir werden sehen, dass wir uns da irgendwie durchbeißen, uns wirklich durchkämpfen müssen." Dennoch: die Lage ist ernst. Künstlern, Agenturen und Clubbetreibern gehen Einnahmen verloren, Existenzen, wie die von Norbert Jackschenties, sind gefährdet. Nikolai Tomás ist sicher, dass all das Spuren hinterlassen wird. Ihn persönlich werde es aber auch beflügeln, neue Songs zu schreiben.