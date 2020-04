Gemma Marin ist in Spanien ein Star. Die 33-Jährige ist Schauspielerin, für ihre Tanzvideos bekommt sie auf Instagram regelmäßig Tausende Likes. Gemma wohnt in Madrid, wo besonders viele Menschen an Covid-19 erkrankt sind. Sie könne nicht zu Hause bleiben, wenn so etwas passiert, sagte die gelernte Krankenschwester: "Ich habe den Krankenhäusern meinen Lebenslauf geschickt und allen gesagt, dass ich zur Verfügung stehe. Ich habe allerdings seit zehn Jahren nicht mehr als Krankenpflegerin gearbeitet. Ich habe ihnen am Sonntag geschrieben und am Montagmorgen um 9 Uhr haben sie mich angerufen und gesagt: 'Können sie heute Nachmittag arbeiten' Ich habe gefragt: 'Heute?' und sie sagten, 'ja, heute'. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es dort ist, wenn ihr es nicht mit eigenen Augen gesehen habt. Ich habe mich mental auf das vorbereitet, was mir vielleicht bevorstehen könnte. Aber als ich ins Krankenhaus kam und gesehen habe, was dort los ist. Es ist wirklich herzzerreißend. Jeder in unserem Krankenhaus hat das Coronavirus, man sieht nur Menschen, die nicht richtig atmen können." Marin rief ihre Follower dazu auf, zu Hause zu bleiben, sich die Hände zu waschen und auch sonst an alle Regeln zu halten. Angst habe sie nur um ihre Töchter, dass ihnen aufgrund ihrer Entscheidung etwas passiert. Erst wenn die Coronakrise vorbei ist, will Marin wieder als Instagram-Influencerin arbeiten.