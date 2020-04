In Kolumbien hat am Mittwoch das Justizministerium bekanntgegeben, dass rund 4000 Insassen aus Gefängnissen entlassen werden. Sie sollen unter Hausarrest gestellt werden. Damit will man die Ausbreitung des Coronavirus in den Haftanstalten eindämmen. Dazu die kolumbianische Justizministerin Margarita Cabello am Mittwoch in Bogota: "Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, nicht nur in Villavicencio, sondern in allen Gefängnissen, um das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden und den Tod der Häftlinge zu verhindern, was für uns als Menschen sehr wichtig ist." Zwei Personen, die vor kurzem aus einem Gefängnis in der Innenstadt von Villavicencio entlassen wurden, starben, nachdem sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Dreizehn weitere Gefangene, zwei Wärter und ein Verwalter derselben Einrichtung haben ebenfalls eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Das Leben auf engem Raum in überfüllten Gefängnissen macht die Inhaftierten und Angestellten besonders anfällig für Ansteckungen mit dem Virus. Die Maßnahme betrifft nun unter anderem Gefangene, die schwanger, behindert oder über 60 Jahre alt sind. Sowie weibliche Insassen mit Kindern unter drei Jahren oder Kranke mit Krebs, Diabetes oder Herzproblemen. Die Dauer des Hausarrests wurde zunächst auf sechs Monate angelegt.