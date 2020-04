Das schöne Wetter in Zeiten von Coronavirus und Kontaktverbot, es scheint wie Hohn und Spott, zumindest wenn man bemüht ist, die Anweisungen der Bundesregierung zu befolgen. Die erlaubt zwar den Spaziergang im Freien. Doch die Bewegung in Gruppen oder das Verweilen zum Sonnen im Park, ist verboten. Daran erinnert in Berlin immer wieder die Polizei, die im Stadtgebiet Streife fährt. Der Markt auf dem Winterfeldtplatz in Berlin war am Samstag bei weitem nicht so gut besucht wie sonst. Doch auch dort wurde der Sicherheitsabstand von 1,5 bis zwei Meter nicht immer eingehalten. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hatte am Freitag erklärt, das rasante Wachstum der Infektionen sei gestoppt, die Einschränkungen wirkten. Zur weiteren Eindämmung des Virus will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Arbeitnehmer mit Atemschutzmasken ausstatten. Deutschland müsse sich auf einen sehr viel größeren Bedarf an Masken einstellen. Südkorea habe sehr früh auf das Tragen von Masken gesetzt und dies habe offenbar funktioniert.