Normalerweise wäre Freerider Philipp Klein jetzt so unterwegs: Im Pulverschnee auf unberührten Hängen. Auch in diesem Jahr wollte er mit seiner Familie in die Berge fahren. Doch der findige Filmemacher und Wintersports-Fan hat eine sichere und auf jeden Fall sehr kreative Alternative erfunden: Freeride Skifahren zu Hause. Mit Eispickel Rucksack und Ski verlegt der Abenteurer die Berge einfach ins heimische Wohnzimmer. Er zeigt den beschwerlichen Aufstieg bis zum Gipfelfoto und dann den Spaß der rasanten Abfahrt… Aber auch die vermeintlich sichere Abfahrt im Wohnzimmer hat so ihre Tücken. Philipp Kleins witzige Stoptrickanimation begeistert derzeit Wintersportfans in den sozialen Netzen. Fast eine halbe Million Mal wurde der Clip allein auf Youtube angesehen. Und jetzt wird es interessant: Auf seiner Instagram Seite zeigt Klein die Vorbereitungen für sein Wohnzimmer-Abenteuer. Denn für den Kurzfilm musste erstmal das Apartment komplett auf den Kopf gestellt werden. Da wird geputzt, geräumt und das Bergsteiger Equipment vorbereitet. Dann die hochprofessionelle Technik verlegt. Kurios: die Halterung für die Action-Cam: Klebeband. Und am Ende muss die Einrichtung natürlich auch wieder an ihren Platz. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Ein User schreibt auf Instagram: Der Clip sei das kreativste Stay Home Video, das er je gesehen habe.