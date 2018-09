In Chemnitz wappnet sich die Polizei für mögliche neue Auseinandersetzungen. An diesem Samstag werden tausende Menschen zu Demonstrationen erwartet.

Am Samstagnachmittag sind Kundgebungen der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, von Pegida sowie der AfD geplant. Ein Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat ab dem Vormittag zu Demonstrationen unter dem Motto "Herz statt Hetze" aufgerufen.

+++ Lesen Sie hier: Warum es zu den Ausschreitungen gekommen ist, was seitdem geschehen ist und was die kommenden Tage zu erwarten ist. +++

Verfolgen Sie alle Ereignisse in unserem Live- Ticker:

+++ 13.53 Uhr: Friedensdemonstration zieht durch Chemnitz +++

Zum Start von einer Reihe von Kundgebungen sind am Samstag rund 50 Menschen für ein friedliches Miteinander durch Chemnitz gezogen. Nach Diskussionen, Reden und Musik am Roten Turm in der Innenstadt setzte sich der Zug in Bewegung. Die Route durch die Stadt führte auch unweit des Tatorts vorbei, wo es vor knapp einer Woche zu der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen gekommen war.

Die Friedensdemonstration ist die erste von mehreren für Samstag geplanten Kundgebungen. Unter dem Motto "Chemnitz Nazifrei" ist am Nachmittag die nächste Veranstaltung geplant. Für den späteren Nachmittag hatte die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz zu einer eigenen Kundgebung aufgerufen. Im Anschluss war eine gemeinsame Demonstration von AfD und dem ausländerfeindlichen Bündnis Pegida geplant.

+++ 12.37 Uhr: AfD kürzt Parteikonvent für Protestaktion in Chemnitz ab +++

Die Delegierten des Bundeskonvents der AfD haben beschlossen, ein Treffen in Dresden zugunsten des geplanten "Schweigemarschs" der AfD in Chemnitz frühzeitig zu beenden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, stimmten die 50 Delegierten mit großer Mehrheit für einen Antrag des Berliner Abgeordneten Frank-Christian Hansel auf Änderung der Tagesordnung.

In dem Beschluss wird hervorgehoben, die Teilnahme an der von den Landesverbänden Brandenburg, Thüringen und Sachsen gemeinsam mit der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung organisierten Aktion sei kein Schulterschluss mit Pegida. In Hansels Antrag heißt es wörtlich: "Diesem Protest können und dürfen wir uns aufgrund seiner hohen Bedeutung für die Zukunft unseres Landes nicht entziehen, nur weil er auch von Gruppen geteilt wird, zu denen die AfD aus Überzeugung Distanz hält und weiter Distanz halten wird."

+++ 11.38 Uhr: Friedensdemonstration in Chemnitz - Herzen am "Nischel"-Sockel +++

Rund zwei Dutzend Menschen haben am Roten Turm in Chemnitz für Vielfalt und friedliches Miteinander demonstriert. Unter dem Motto "Chemnitz bunt statt braun" sprachen und diskutierten Vertreter verschiedener Friedensgruppen mit Passanten. Die Polizei war zurückhaltend im Stadtgebiet auf Streife, sie bezeichnete die Lage am Vormittag als weiterhin ruhig. Der Sockel des "Nischel", wie der Karl-Marx-Kopf im Zentrum genannt wird, war über Nacht mit bunten Papierherzen beklebt worden.

Dort wollen die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die Alternative für Deutschland (AfD) und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida am Nachmittag eine Kundgebung abhalten, zu der auch Thüringens AfD-Chef Björn Höcke erwartet wird.

+++ 11.35 Uhr: Chemnitzer Bündnis ruft Bürger zu Engagement für friedliches Miteinander auf +++

Ein Bündnis von Bürgern, Unternehmen und Wissenschaftlern aus Chemnitz hat die Bewohner der Stadt zu mehr Engagement für ein friedliches Miteinander aufgerufen. Das Bündnis veröffentlichte etwa in der Chemnitzer "Freien Presse" oder der "Süddeutschen Zeitung" großformatige Anzeigen mit dem Aufruf "Chemnitz ist weder grau noch braun". Zu den Unterzeichnern gehören zahlreiche in Chemnitz ansässige Firmen.

Wichtige Arbeitgeber in #Chemnitz mit eindrucksvoller Botschaft. Es wäre bitter für die Bürger der Stadt, wenn ein rechtsextremistisches Image Investitionen verhindern würde. (Anzeige in der @SZ) pic.twitter.com/scBdT6Wr12 — Andreas Petzold (@andreaspetzold) 1. September 2018

Chemnitz habe "seine guten Seiten und seine Probleme", heißt es in dem Aufruf. Die Stadt könne aber nicht mit "Hass, Gewalt, Intoleranz und vor allem Wegschauen" leben. In den vergangenen Jahren sei aus einer grauen Stadt ein buntes, lebenswertes Chemnitz geworden. "Wir müssen und wollen uns wieder einschalten, damit aus bunt nicht braun wird." Vor allem wolle das Bündnis zeigen, das die Mehrheit in der Stadt "demokratisch und offen denkt". Diese Verantwortung müsse jeder übernehmen.

+++ Krawalle in Chemnitz: Was bisher geschah +++