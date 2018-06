Helm ja - Klamotten, nein Danke! Bei dieser Fahrrad-Demo in Mexiko-Stadt ging es am Samstag um nackte Tatsachen. Radler haben in der Megacity oft keinen leichten Stand - hier geben normalerweise die Autofahrer den Ton an. Rund acht Millionen Fahrzeuge verstopfen laut Schätzungen jeden Tag die Straßen der mexikanischen Hauptstadt. Sich da auf zwei Rädern durchzuschlängeln, kann lebensgefährlich sein. Mit ihrem hüllenlosen Protest wollen die Radler zeigen, dass sie sich im Sattel oft schutzlos fühlen. "Wir wollen demonstrieren, dass Fahrradfahrer im Autoverkehr verletzlich sind. Wir fühlen uns nackt, deswegen ist das hier die perfekte Metapher, um unsere Botschaft rüberzubringen." "Für die Autofahrer sind wir im Straßenverkehr unsichtbar. Sie sehen uns nicht oder sie wollen uns nicht sehen. Aber jetzt sehen sie uns. Unser Protest lautet: Wenn ich nackt bin, siehst Du mich!" In den 90er Jahren zählte Mexiko-Stadt nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu den Orten mit der stärksten Luftverschmutzung weltweit. Seitdem hat sich schon einiges verändert. Die Stadtverwaltung ließ erst kürzlich rund 160 Kilometer neue Fahrradwege anlegen. Zudem gibt es in wenigen Städten auf dem Globus mehr Leihfahrräder. Bleibt nur zu hoffen, dass der Vormieter da nicht die Hosen runter gelassen hat.