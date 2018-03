Brisantes Urteil vom Verfassungsgericht in Karlsruhe. Muslimische Autofahrerinnen müssen am Steuer ihren Schleier ablegen. Eine Muslima hatte dagegen geklagt. Sie sieht sich in ihrer Religionsfreiheit verletzt. Das Gericht hingegen hält andere Faktoren für wichtiger. Nämlich die Erkennbarkeit der Verkehrsteilnehmerin und die Rundumsicht der Fahrerin.