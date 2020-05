Sehen Sie im Video: Silas Heineken erzählt im Interview von seinem Filmprojekt über das Tesla-Werk in Brandenburg – und was Elon Musk dazu sagt.





Auf einmal ist mein Handy explodiert. Alle haben mir geschrieben, auf Youtube, Twitter, Facebook, Instagram. Ich dachte so hä, was ist denn jetzt los. Bis ich realisiert habe, dass ich wirklich eine Nachricht von Elon Musk hatte.





Ein ungewöhnliches Hobby für einen 13-Jährigen:





Silas Heineken dokumentiert mit seiner Drohne den Fortschritt des neuen Tesla-Geländes in Brandenburg – und das jede Woche seit drei Monaten.





Ich fahr ca. 15 Kilometer. Ich fahr immer mit dem Fahrrad hin und das dauert ca. eine halbe Stunde. Dann flieg ich dort eine bis eineinhalb Stunden, komm wieder mit dem Fahrrad zurück und zu Hause geht’s dann ans Schneiden. Das dauert dann zwei bis drei Stunden. Und hochladen und alles bearbeiten. Da kommt man insgesamt auf fünf bis sechs Stunden.





Dabei entstehen faszinierende Bilder.





Die Aufnahmen zeigen: Der Aufbau des Tesla-Werkes schreitet sichtlich voran.





Dass das Filmen auf dem Gelände verboten ist, wird dem Brandenburger erst klar, als er im März vom Wachschutz erwischt wird.





Ich war in dem Moment sehr geschockt, weil der Mann immer zu mir meinte, du verbaust dir gerade deine Zukunft. Pass lieber auf, was du machst. Dein restliches Leben ist wichtiger. Mein Papa kam zufällig dort vorbei. Dann wurden die Personalien aufgenommen. Es musste auch Anzeige erstattet werden, die dann aber fallen gelassen wurde. In dem Moment habe ich mich schon sehr geschockt gefühlt und dachte mir, ich bin doch gerade nur mit einer Drohne über das Gelände geflogen, wie kann das denn Hausfriedensbruch sein?





Doch über Twitter gibt Tesla-Chef Elon Musk sein okay für das Drehen:





Der Staatsanwalt stellt das Verfahren daraufhin ein.





Damit Silas schneller am Drehort ist, hat der 13-Jährige eine Crowdfunding-Kampagne für ein E-Bike gestartet.

Denn viele Menschen sind begeistert von dem Projekt des Schülers.





Innerhalb weniger Wochen hat Silas bereits 10.000 Abonnenten bei Youtube.





Und einen Plan für nächstes Jahr hat der 13-Jährige auch schon:





Das coolste überhaupt wäre, wenn ich ein Praktikum bei Tesla machen könnte. In der 9. Klasse haben wir ja Praktika. Tesla macht leider keine offiziellen Praktika aber ich bin mir fast sicher, dass ich jetzt eine gute Chance habe doch ein Praktikum machen zu können. Das ist mein Plan, was Tesla angeht.