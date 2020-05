Sehen Sie im Video: So will San Francisco die Abstandsregeln durchsetzen.





Interessante Drohnen-Aufnahmen, die kürzlich in San Francisco im Dolores Park gedreht wurden. Sie zeigen den Versuch, den Besuchern die Abstandsregeln näher zu bringen, die durch die Corona-Pandemie notwendig geworden sind. Die Parkverwaltung hat dafür Kreise auf den Rasen gemalt, die von Leuten genutzt werden sollen, die sich länger in der Grünanlage aufhalten wollen. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind die Beschränkungen und Auflagen im Vergleich zu anderen noch am strengsten. Insgesamt sind die USA das Land der Welt, in dem die durch das Coronavirus ausgelöste Atemwegserkrankung Covid-19 am heftigsten wütet. Offiziellen Angaben zufolge wurden bisher über 1,5 Millionen Infektionen gemeldet und die Zahl der Todesfälle liegt bei etwa 95.000.